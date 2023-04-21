Дисквалификации Митровича и Силвы не будут ужесточены

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович и его главный тренер Марку Силва избежали дополнительных санкций за свои удаления в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Митрович был дисквалифицирован сразу на восемь матчей за то, что толкнул рефери Криса Кавану на "Олд Траффорд".



Силва в свою очередь был наказан двумя матчами пропуска, потому что оскорбил Кавану и резервного арбитра.



Соответствующее решение было вынесено независимой комиссией, а FA посчитала его чересчур мягким и воспользовалась своим правом на апелляцию.



Как сейчас сообщает BBC, соответствующая апелляция Ассоциации была отклонена, а значит Марку вернется на бровку уже в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в субботу. Александару же придется пропустить еще пять поединков.