Дисквалификации Митровича и Силвы не будут ужесточены
Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович и его главный тренер Марку Силва избежали дополнительных санкций за свои удаления в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Митрович был дисквалифицирован сразу на восемь матчей за то, что толкнул рефери Криса Кавану на "Олд Траффорд".
Силва в свою очередь был наказан двумя матчами пропуска, потому что оскорбил Кавану и резервного арбитра.
Соответствующее решение было вынесено независимой комиссией, а FA посчитала его чересчур мягким и воспользовалась своим правом на апелляцию.
Как сейчас сообщает BBC, соответствующая апелляция Ассоциации была отклонена, а значит Марку вернется на бровку уже в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в субботу. Александару же придется пропустить еще пять поединков.
21.04.2023 22:00
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