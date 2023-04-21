Рангник считает, что Нкунку поспешил с переходом в "Челси"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что нападающий "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку поспешил со своим решением перейти в "Челси".

"Челси" еще несколько месяцев назад согласовал переход Нкунку за 63 миллиона фунтов по окончании сезона. Однако сейчас "синие" переживают такой глубокий кризис, что Нкунку, как чувствует Рангник, может пожалеть о принятом решении.



"В данный момент не имеет значения, кто станет их тренером, ты в любом случае никому не порекомендуешь отправиться туда".



"Прежде всего им нужно выработать некоторую стратегию и сократить состав команды до разумного предела, с которым тренер сможет поработать".



"Я также вспоминаю об игроке, к судьбе которого в "РБ Лейпциг" я имею некоторое отношение. Я говорю о Кристофере Нкунку".



"На мой взгляд, он является одним из лучших атакующих полузащитников в данный момент и тем, кто, как мне кажется, слишком рано решил перейти в "Челси".



"Представьте его переход в клуб, который в данный момент находится в таком состоянии. Лично мне больно от этого на сердце. Будь я его советником или его отцом, я бы очень переживал прямо сейчас", — сообщил Рангник ZDF.