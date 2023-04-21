"Арсенал" обсуждает покупку Маунта

"Арсенал" провел переговоры насчет приобретения полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.

Сейчас у Маунта остается только один год по действующему контракту, а договориться о новой сделке с "Челси" Мейсону никак не удается.



Ситуация осложняется тем, что в следующем сезоне "Челси" не будет выступать в Лиге Чемпионов, а это автоматически влечет снижение зарплат игроков, подписанных или продленных при новом владельце клуба Тодде Бели, на 30 процентов.



В данный момент уход Маунта грядущим летом выглядит наиболее вероятным сценарием, и Goal утверждает, что "Арсенал" — как и "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" — тоже заинтересован в Мейсоне.



Более того, "Арсенал" уже начал переговоры о покупке Маунта. "Канониры" готовы предложить 24-летнему игроку сборной Англии возможность остаться жить в Лондоне и выступать в Лиге Чемпионов.