"Арсенал" обсуждает покупку Маунта
"Арсенал" провел переговоры насчет приобретения полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.
Сейчас у Маунта остается только один год по действующему контракту, а договориться о новой сделке с "Челси" Мейсону никак не удается.
Ситуация осложняется тем, что в следующем сезоне "Челси" не будет выступать в Лиге Чемпионов, а это автоматически влечет снижение зарплат игроков, подписанных или продленных при новом владельце клуба Тодде Бели, на 30 процентов.
В данный момент уход Маунта грядущим летом выглядит наиболее вероятным сценарием, и Goal утверждает, что "Арсенал" — как и "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" — тоже заинтересован в Мейсоне.
Более того, "Арсенал" уже начал переговоры о покупке Маунта. "Канониры" готовы предложить 24-летнему игроку сборной Англии возможность остаться жить в Лондоне и выступать в Лиге Чемпионов.
21.04.2023 20:00
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Он вроде хотел играть с Райсом в одной команде...
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