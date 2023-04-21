Венгер назвал преимущество "Арсенала" над "Сити"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что у "канониров" есть важное преимущество над "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

На следующей неделе "Арсеналу" предстоит совершить выезд к "Сити", но до того "канониры" еще сыграют против занимающего последнее место "Саутгемптона", тогда как "горожане" свой матч в Премьер-Лиге пропускают из-за Кубка Англии.



Помимо Кубка Англии, "Сити" продолжает выступать в Лиге Чемпионов, и Венгер чувствует, что у "Арсенала" просто осталось больше сил на концовку сезона.



"Судьба "Арсенала" по-прежнему в их руках. Если они выиграют очный матч (против "Сити"), они выиграют чемпионат".



"Как Гвардиола и сказал прошлым вечером, "Сити" устал. Я чувствовал, что они были по-настоящему уставшими в заключительные 10-15 минут против "Баварии". Возможно, "Арсенал" сможет этим воспользоваться, потому что "Арсенал" уже не сражается ни за что другое, только за чемпионат. Они играют в пятницу вечером (против "Саутгемптона") и имеют пять дней на подготовку к этому матчу".



"Они могут иметь преимущество в физическом плане и удивить "Сити". Конечно, я надеюсь на это, но давайте посмотрим. Я по-прежнему думаю, что они завоюют титул", — сообщил Венгер beIN Sport.