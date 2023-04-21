Кайседо рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо признался, что ему было "тяжело" из-за несостоявшегося перехода в "Арсенал" в январе.

В зимнее трансферное окно "Арсенал" сделал два предложения о покупке Кайседо, а сам Мойсес публично попросил "Брайтон" отпустить его.



Однако "Брайтон" предпочел сохранить Кайседо, лишь отстранив Мойсеса до окончания января. По словам 21-летнего эквадорца, то было тяжелое время для него, однако довольно скоро он пришел в себя и вновь принялся демонстрировать отличный футбол.



"Уверен, у меня еще будет много других возможностей. Поэтому я продолжаю выступать хорошо".



"Но то было тяжело. Поначалу я не знал, чем все закончится, и многие люди веселились надо мной в инстаграме. Люди плохо со мной обращались. Я не проверял свои социальные сети, потому что мне было бы больно видеть такие вещи".



"Я много смотрел "Арсенал" до того, как узнал, что есть возможность моего перехода к ним. Я смотрел их, и они мне нравились, потому что у них очень молодые, талантливые игроки и звезды, но их настрой таков, что они всегда хотят больше".



"Сейчас я просто хочу провести очень хороший сезон с "Брайтоном", очень хорошо играя и хорошо финишировав. А затем мы посмотрим, что случится в следующем сезоне", — сообщил Кайседо The Telegraph.