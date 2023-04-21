Почеттино впечатлил боссов "Челси"

Бывший главный тренер ПСЖ и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино произвел впечатление на боссов "Челси" во время собеседования.

Ранее на текущей неделе стало известно, что продолжающий поиски нового рулевого "Челси" начал переговоры с Почеттино, который находится без работы после своего увольнения из ПСЖ прошлым летом.



Как сообщает The Independent, аргентинский специалист "поразил" владельца "Челси" Тодд Бели ясностью своего видения насчет будущего клуба.



Такой поворот делает Почеттино главным конкурентом Юлиана Нагельсманна в борьбе за вакантный пост на "Стэмфорд Бридж". "Синие" считают, что оба этих тренера отвечают ключевым требованиям вроде опыта работы со звездами, умения развивать молодых игроков и четкой тактикой.



Добавим, сильное впечатление во время собеседования произвел и Луис Энрике, однако он выдвинул ряд требований, на которые "Челси" пойти не смог.