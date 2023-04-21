Де Хеа на пороге нового контракта с МЮ

Голкипер Давид Де Хеа находится на пороге подписания нового контракта с "Манчестер Юнайтед".

Как известно, действующий контракт Де Хеа с зарплатой в 375,000 фунтов истекает в конце этого сезона, причем "Юнайтед" даже не спешит пользоваться своей опцией по его продлению на 12 месяцев.



Ранее ходили слухи, что Де Хеа останется в "Юнайтед", только если согласится на значительное понижение своей зарплаты, но Давид к такому шагу не готов.



По информации Forbes, разногласия сторон вовсе не так велики, и Де Хеа, выходивший в стартовом состав "красных дьяволов" на все 48 матчей в этом сезоне, вероятно, останется на "Олд Траффорд".



Несмотря на некоторые проблемы Де Хеа при игре ногами, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг высоко ценит вратарские навыки 32-летнего испанца, а также его лидерские качества и опыт.



Издание добавляет, что решение сохранить Де Хеа уже принято, и стороны находятся на пороге достижения компромисса.