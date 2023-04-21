32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 21 апреля, поединком "Арсенала" и "Саутгемптона" стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — САУТГЕМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл 11 из 12 последних домашних матчей в чемпионате против команд, находившихся на начало дня на последнем месте, лишь потеряв очки с "Бернли" в январе 2022 (0:0). "Канониры" потерпели только одно поражение на "Эмирейтс" в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:3 от "Манчестер Сити" в феврале.



В этом сезоне Премьер-Лиги "Саутгемптон" набрал только три очка в 15 матчах против команд, которые сейчас находятся в верхней половине таблицы (3 ничьи, 12 поражений). "Святые" не знают побед уже шесть поединков чемпионата (2 ничьи, 4 поражения), пропуская в каждом из пяти последних.



"Арсенал" не проигрывает дома "Саутгемптону" уже 27 матчей кряду в высшем дивизионе (19 побед, 8 ничьих). В 45 последних выездах к "канонирам" в чемпионате "святые" одержали лишь две победы (15 ничьих, 28 поражений) — в 1968 и 1987 годах, еще на "Хайбери".



Восстановление защитника "Арсенала" Вильяма Салиба после травмы спины затягивается. Александр Зинченко под вопросом из-за проблем с пахом. Такехиро Томиясу и Мохамед Эльнени остаются в лазарете.



Полузащитник Эйнсли Мэйтланд-Найлс не поможет "Саутгемптону" из-за условий своей аренды. Тино Ливраменто, Хуан Лариос, Мохаммед Салису и Че Адамс по-прежнему отсутствуют.