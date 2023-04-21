"Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена

Аллан Сен-Максимен "Ньюкасл" готов продать вингера Аллана Сен-Максимена в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Сен-Максимен не имеет твердого места в стартовом составе "Ньюкасла", отметившись лишь 11 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.

Купив Энтони Гордона из "Эвертона" еще в январе, теперь главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау готов отказаться от услуг Сен-Максимена. Как сообщает talkSPORT, с помощью продажи Аллана "сороки" надеются пополнить свой трансферный бюджет на лето.

"Ньюкасл" вынужден ограничивать свои траты из-за правил финансового фейр-плей, тогда как 26-летний француз находится в расцвете сил и может принести "сорокам" хорошие деньги.

Как сообщает talkSPORT, из-за ФФП Хау сможет потратить грядущим летом только 20-25 миллионов фунтов плюс все средства, вырученные с продажи имеющихся игроков.


Метки Ньюкасл, Сен-Максимен

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2023 12:00

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  1. shearer1 21.04.2023 12:24 # shearer1
    Аля Святой Лазарь ээ.
    90% времени отсутсвует по причине болезни. В Арс или МУМУ, к больничным

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  2. easports 21.04.2023 12:01 # easports
    в Арсенал можно, на подмену Марти

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