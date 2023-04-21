"Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена

"Ньюкасл" готов продать вингера Аллана Сен-Максимена в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Сен-Максимен не имеет твердого места в стартовом составе "Ньюкасла", отметившись лишь 11 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Купив Энтони Гордона из "Эвертона" еще в январе, теперь главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау готов отказаться от услуг Сен-Максимена. Как сообщает talkSPORT, с помощью продажи Аллана "сороки" надеются пополнить свой трансферный бюджет на лето.



"Ньюкасл" вынужден ограничивать свои траты из-за правил финансового фейр-плей, тогда как 26-летний француз находится в расцвете сил и может принести "сорокам" хорошие деньги.



Как сообщает talkSPORT, из-за ФФП Хау сможет потратить грядущим летом только 20-25 миллионов фунтов плюс все средства, вырученные с продажи имеющихся игроков.