"Ньюкасл" готов продать Сен-Максимена
"Ньюкасл" готов продать вингера Аллана Сен-Максимена в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Сен-Максимен не имеет твердого места в стартовом составе "Ньюкасла", отметившись лишь 11 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.
Купив Энтони Гордона из "Эвертона" еще в январе, теперь главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау готов отказаться от услуг Сен-Максимена. Как сообщает talkSPORT, с помощью продажи Аллана "сороки" надеются пополнить свой трансферный бюджет на лето.
"Ньюкасл" вынужден ограничивать свои траты из-за правил финансового фейр-плей, тогда как 26-летний француз находится в расцвете сил и может принести "сорокам" хорошие деньги.
Как сообщает talkSPORT, из-за ФФП Хау сможет потратить грядущим летом только 20-25 миллионов фунтов плюс все средства, вырученные с продажи имеющихся игроков.
21.04.2023 12:00
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