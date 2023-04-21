Хакетт опасается, что саудиты переманят Майкла Оливера

Экс-рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт выразил обеспокоенность недавней поездкой Майкла Оливера в Саудовскую Аравию.

Ранее на текущей неделе Оливер, считающийся одним из ведущих английских арбитров, совершил поездку в Саудовскую Аравию, где обслужил матч "Аль-Хиляля" против "Аль-Насра" Криштиану Роналду.



Саудиты оплатили Оливеру перелет бизнес-классом туда и обратно, а также выписали ему чек на 3,000 фунтов за 90 минут судейской работы.



Такого рода "подработка" Оливера тревожит Хакетта. Кит опасается, что саудиты попытаются переманить Майкла насовсем, а это стало бы ударом по Премьер-Лиге.



"Он должен был попросить разрешения у своего босса Ховарда Уэбба и FA. Уэбб сам руководил рефери в Саудовской Аравии некоторое время, так что эта связь им, наверное, помогла".



"Оливер работал на Чемпионате Мира (в Катаре) и будет претендовать на работу на следующем Чемпионате Мира — он наш номер один. Но я обеспокоен. И Уэбб, и Марк Клаттенбург уезжали на Ближний Восток, чтобы работать там на постоянной основе. Для Премьер-Лиги есть риск лишиться рефери мирового уровня", — сообщил Хакетт Football Insider.