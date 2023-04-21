Скоулз: "Этот результат поможет Тен Хагу"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что поражение 3:0 от "Севильи" может оказаться полезным для главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Показав бесхребетную игру на "Рамон Санчес Писхуан" в четверг вечером, "Юнайтед" вылетел из Лиги Чемпионов. По мнению Скоулза, этот результат должен был показать Тен Хагу, что с некоторыми игроками ему не по пути.



"Слушайте, это был сложный вечер. Они не совладали с агрессией "Севильи".



"Когда приезжаешь в такого рода места, ты ожидаешь, что твои самые опытные игроки будут подавать пример. Вместо этого Де Хеа уже на первых минутах неудачно выбивает мяч, а дальше все пошло-поехало".



"По итогам двух матчей можно сказать, что все предрешили два автогола (в первом матче). Это был абсолютно позорный четвертьфинал. "Юнайтед" перебороли. Переиграли. Они были неряшливы с мячом. Им не хватало агрессии".



"Этот результат поможет Тен Хагу. Он просто взглянет на игру сегодня вечером, на эти первые 20 минут, и поймет, что ему нужно наполнить состав игроками получше".



"Манчестер Юнайтед" отчаянно нуждается в приглашении 9-го номера летом, и я уверен, они займутся этим".



"Конечно, многое зависит от глубины состава. Думаю, Эрик Тен Хаг замечательно потрудился, но сегодня это было больно, потому что все могло сложиться по-другому. Первый матч предопределил их вылет", — сообщил Скоулз BT Sport.