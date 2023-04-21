Фердинанд заявил, что Артета может уйти в "Реал"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета может летом уйти в "Реал".

Согласно слухам, "Реал" собирается попрощаться со своим нынешним наставником Карло Анчелотти в конце этого сезона.



И до Фердинанда дошли слухи, что испанский гранд может позвать на место Анчелотти своего соотечественника Артету, чей "Арсенал" в данный момент продолжает лидировать в Премьер-Лиге.



"Сохранить Артету — это первоочередная задача для них ("Арсенала"). Потому что я кое-что слышал".



"Я слышал, что твои игроки остаются без тренера, когда в дверь стучится "Реал". Я слышал, что Анчелотти, дон Карло, может уйти и что Артета собирается отправиться в "Реал".



"Такие слухи ходят на улицах. Улицы говорят. Я надеюсь, он останется", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.