Фердинанд заявил, что Артета может уйти в "Реал"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета может летом уйти в "Реал".
Согласно слухам, "Реал" собирается попрощаться со своим нынешним наставником Карло Анчелотти в конце этого сезона.
И до Фердинанда дошли слухи, что испанский гранд может позвать на место Анчелотти своего соотечественника Артету, чей "Арсенал" в данный момент продолжает лидировать в Премьер-Лиге.
"Сохранить Артету — это первоочередная задача для них ("Арсенала"). Потому что я кое-что слышал".
"Я слышал, что твои игроки остаются без тренера, когда в дверь стучится "Реал". Я слышал, что Анчелотти, дон Карло, может уйти и что Артета собирается отправиться в "Реал".
"Такие слухи ходят на улицах. Улицы говорят. Я надеюсь, он останется", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
21.04.2023 09:00
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Не котагымды жеп жур мынау.
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