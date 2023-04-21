Боссы "Челси" в панике из-за ситуации с ФФП
Боссы "Челси" находятся в панике из-за ситуации с финансовым фейр-плей и готовы продать практически каждого игрока.
За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, из-за чего временному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду приходится работать с коллективом из трех десятков игроков.
Кроме того, "Челси" отразил убыток в 121.3 млн. фунтов за прошлый сезон, едва совершил незапланированную выплату в качестве компенсации за увольнение Грэма Поттера, а в минувший вторник стало понятно, что в следующей кампании "синие" не выступят в Лиге Чемпионов.
Все эти факторы создают панические настроения на "Стэмфорд Бридж", о чем сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники. "Синие" крайне озабочены тем, удержится ли их клуб в рамках ФФП.
Одна из приоритетных задач в сложившейся ситуации — сократить состав команды. По информации издания, грядущим летом "Челси" будет готов выслушать предложения практически по каждому своему игроку.
21.04.2023 08:00
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Последние комментарии:
Клоунада продолжается, закупайте поп-корн
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Бухгалтерша артурио уже все рассчитал, так что без паники
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только очищение шипом поможет этому недоклубу
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НА ГЛАВНУЮ ЕЁ))))
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Ну что за дилетанты) ]))))))
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Как тод беэли стал миллиардером?)) Он же прирожденный футбольный менеджер.
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Блин, это прям очень смешно. Мудрика в арсенал за 15.
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