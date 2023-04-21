Боссы "Челси" в панике из-за ситуации с ФФП

Боссы "Челси" находятся в панике из-за ситуации с финансовым фейр-плей и готовы продать практически каждого игрока.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, из-за чего временному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду приходится работать с коллективом из трех десятков игроков.



Кроме того, "Челси" отразил убыток в 121.3 млн. фунтов за прошлый сезон, едва совершил незапланированную выплату в качестве компенсации за увольнение Грэма Поттера, а в минувший вторник стало понятно, что в следующей кампании "синие" не выступят в Лиге Чемпионов.



Все эти факторы создают панические настроения на "Стэмфорд Бридж", о чем сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники. "Синие" крайне озабочены тем, удержится ли их клуб в рамках ФФП.



Одна из приоритетных задач в сложившейся ситуации — сократить состав команды. По информации издания, грядущим летом "Челси" будет готов выслушать предложения практически по каждому своему игроку.