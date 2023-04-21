Боссы "Челси" в панике из-за ситуации с ФФП

Владельцы Челси Боссы "Челси" находятся в панике из-за ситуации с финансовым фейр-плей и готовы продать практически каждого игрока.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, из-за чего временному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду приходится работать с коллективом из трех десятков игроков.

Кроме того, "Челси" отразил убыток в 121.3 млн. фунтов за прошлый сезон, едва совершил незапланированную выплату в качестве компенсации за увольнение Грэма Поттера, а в минувший вторник стало понятно, что в следующей кампании "синие" не выступят в Лиге Чемпионов.

Все эти факторы создают панические настроения на "Стэмфорд Бридж", о чем сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники. "Синие" крайне озабочены тем, удержится ли их клуб в рамках ФФП.

Одна из приоритетных задач в сложившейся ситуации — сократить состав команды. По информации издания, грядущим летом "Челси" будет готов выслушать предложения практически по каждому своему игроку.


Метки ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 21.04.2023 08:40 # apl-nash
    Клоунада продолжается, закупайте поп-корн

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  2. quavo 21.04.2023 08:38 # quavo
    Бухгалтерша артурио уже все рассчитал, так что без паники

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  3. mixmaster 21.04.2023 08:37 # mixmaster
    только очищение шипом поможет этому недоклубу

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  4. takernotagiver 21.04.2023 08:34 # takernotagiver
    НА ГЛАВНУЮ ЕЁ))))

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  5. takernotagiver 21.04.2023 08:32 # takernotagiver
    Ну что за дилетанты) ]))))))

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  6. acceptodessa 21.04.2023 08:25 # acceptodessa
    Как тод беэли стал миллиардером?)) Он же прирожденный футбольный менеджер.

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  7. kel-thuzad 21.04.2023 08:07 # kel-thuzad
    Блин, это прям очень смешно. Мудрика в арсенал за 15.

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