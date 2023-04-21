Уэс Браун признан банкротом

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэс Браун был признан банкротом.

Являясь продуктом академии "Юнайтед", всего Браун провел 15 лет в системе клуба с "Олд Траффорд". Также Уэс поиграл за "Сандерленд" и "Блэкберн", завершив карьеру в "Керала Бластерс" из Индии в 2018 году.



Кроме того, с 1999 по 2010 год Браун представлял сборную Англии, суммарно сыграв 23 матча за национальную команду.



На пике своей карьеры Браун получал 50,000 фунтов в неделю, а также владел особняком в Чешире стоимостью 4.5 млн. фунтов.



Однако неумелое распоряжение деньгами привело к тому, что Браун промотал все свои накопления и погряз в долгах. В прошлом году от Уэса даже ушла жена Лиэнн, с которой они были в браке 20 лет и от которой у него есть трое детей.



Как сообщает Daily Mirror, в итоге 12 апреля Высокий суд признал Брауна финансово несостоятельным. Теперь Уэс — банкрот.