Уэс Браун признан банкротом
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэс Браун был признан банкротом.
Являясь продуктом академии "Юнайтед", всего Браун провел 15 лет в системе клуба с "Олд Траффорд". Также Уэс поиграл за "Сандерленд" и "Блэкберн", завершив карьеру в "Керала Бластерс" из Индии в 2018 году.
Кроме того, с 1999 по 2010 год Браун представлял сборную Англии, суммарно сыграв 23 матча за национальную команду.
На пике своей карьеры Браун получал 50,000 фунтов в неделю, а также владел особняком в Чешире стоимостью 4.5 млн. фунтов.
Однако неумелое распоряжение деньгами привело к тому, что Браун промотал все свои накопления и погряз в долгах. В прошлом году от Уэса даже ушла жена Лиэнн, с которой они были в браке 20 лет и от которой у него есть трое детей.
Как сообщает Daily Mirror, в итоге 12 апреля Высокий суд признал Брауна финансово несостоятельным. Теперь Уэс — банкрот.
21.04.2023 07:00
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