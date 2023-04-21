Тен Хаг: "Мы не были готовы к игре"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал настрой своих игроков после поражения 3:0 от "Севильи".

Крупно проиграв ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы в четверг вечером, "Юнайтед" покинул турнир, и Тен Хаг считает, что его игроки могут винить только себя.



Тен Хаг чувствует, что "Севилья" просто сильнее хотела победить, и для Эрика это непозволительно.



"Ясное дело, очень сложно выиграть футбольный матч, когда мы совершаем такие ошибки".



"Конечно, атмосфера могла оказать свое влияние, но нельзя было этому поддаваться. Фанаты вправе ожидать, что мы будем справляться с этим. Я бы не сказал, что это объясняет результат".



"Мы не владели собой, мы не были спокойны. Как только ты преодолеваешь прессинг, перед тобой открываются огромные пространства на поле, но мы даже не начинали это делать. Было так очевидно, как нужно это делать".



"Мы принимали плохие решения и проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше воли. Взять хотя бы второй гол. После такого сложно выигрывать большие футбольные матчи".



"Мы так много раз показывали хорошую игру и одерживали хорошие победы. Но сегодня вечером и в некоторых других случаях мы не были готовы к игре, и так нельзя. Когда выступаешь на таком уровне и представляешь "Манчестер Юнайтед", ты должен быть готов к каждому матчу".



"Это была отличная возможность, отличный случай. Это четвертьфинал в Европе. Мы могли что-нибудь выиграть, но мы упустили этот шанс. Мы должны винить себя", — цитирует Тен Хага Sky Sports.