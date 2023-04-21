Разгромив дома "Гент" со счетом 4:1, "Вест Хэм" вышел в полуфинал Лиги Конференций.

Счет в матче на Лондонском стадионе открыли гости, причем сделал это Уго Кейперс, оставивший "Вест Хэм" без победы в Бельгии неделю назад.



Однако еще до перерыва "молотобойцы" ответили голом Мичейла Антонио, а во втором тайме команда Дэвида Мойеса усилиями Лукаса Пакеты, Деклана Райса и все того же Антонио оформила уверенную победу — 4:1.



Добавим, на стадии 1/2 финала "Вест Хэм" сразится с голландским АЗ.



"Вест Хэм" (Англия) — "Гент" (Бельгия) — 4:1 (1:1) по сумме двух матчей — 1:1



Голы: Антонио 37, 63, Пакета 55 (пен), Райс 58 — Кейперс 26.



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер 70), Агерд, Палмери, Райс (Даунс 70), Соучек, Пакета, Бенрахма (Форнальс 79), Боуэн (Корне 79), Антонио (Ингс 70).