"Севилья" выбила "Юнайтед" из Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" потерпел изобилующее индивидуальными ошибками поражение 3:0 в гостях у "Севильи" и не смог выйти в полуфинальную стадию Лиги Европы.

Относительно победы над "Ноттингем Форест в прошлую субботу в стартовом составе "красных дьяволов" произошло лишь одно изменение. Это Марсель Забитцер появился вместо дисквалифицированного Бруну Фернандеша.



Матч начался с гола "Севильи". Давид Де Хеа неудачно отдал пас на Харри Магуайра, который тут же лишился мяча на подступах к штрафной. В результате Юссеф Эн-Несири вошел внутрь площадки по центру и поразил ворота — 1:0.



"Юнайтед" ничего не показывал в атаке до неточного удара головой Каземиро на 35-й минуте. "Севилья" же чувствовала себя предельно уверенно и регулярно угрожала воротам Де Хеа.



На 40-й минуте Лукас Окампос принял прострел партнера в штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако второй гол хозяев не был засчитан из-за офсайда.



"Севилья" не стала расстраиваться, продолжив держать своего соперника в тисках в остатке первого тайма.



Второй тайм начался с того, что хозяева все-таки удвоили счет. Иван Ракитич подал угловой, а Лоик Баде пробил плечом с отскоком от перекладины — 2:0.



Вскоре "Юнайтед" чуть пришел сюда и даже стал оказывать некоторое давление, но реальных моментов забить практически не имел.



Скорее, дьяволы" могли пропустить еще, что и случилось на 81-й минуте. Де Хеа неудачно сыграл ногами за пределами своей штрафной, и Эн-Несири поспешил отправить доставшийся ему мяч в пустые ворота — 3:0.



"Юнайтед" совершенно провалил этот матч, причем подвели "дьяволов" самые опытные игроки в лице Де Хеа и Магуайра. Команде Эрика Тен Хага не хватало ни мотивации, ни физических сил.



"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:0 (1:0) по сумме двух матчей — 5:2



Голы: Эн-Несири 8, 81, Баде 47.



"Севилья": Буну, Навас, Баде, Маркао (Сусо 29), Акунья (Теллес 85), Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль 80), Эн-Несири.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Шоу 45), Магуайр, Линделеф, Далот, Эриксен (Эланга 87), Каземиро, Забитцер (Фред 68), Антони, Мартиаль (Вегхорст 54), Санчо (Рэшфорд 45).



Предупреждения: Буну — Каземиро, Антони, Шоу.