"Севилья" выбила "Юнайтед" из Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" потерпел изобилующее индивидуальными ошибками поражение 3:0 в гостях у "Севильи" и не смог выйти в полуфинальную стадию Лиги Европы.
Относительно победы над "Ноттингем Форест в прошлую субботу в стартовом составе "красных дьяволов" произошло лишь одно изменение. Это Марсель Забитцер появился вместо дисквалифицированного Бруну Фернандеша.
Матч начался с гола "Севильи". Давид Де Хеа неудачно отдал пас на Харри Магуайра, который тут же лишился мяча на подступах к штрафной. В результате Юссеф Эн-Несири вошел внутрь площадки по центру и поразил ворота — 1:0.
"Юнайтед" ничего не показывал в атаке до неточного удара головой Каземиро на 35-й минуте. "Севилья" же чувствовала себя предельно уверенно и регулярно угрожала воротам Де Хеа.
На 40-й минуте Лукас Окампос принял прострел партнера в штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако второй гол хозяев не был засчитан из-за офсайда.
"Севилья" не стала расстраиваться, продолжив держать своего соперника в тисках в остатке первого тайма.
Второй тайм начался с того, что хозяева все-таки удвоили счет. Иван Ракитич подал угловой, а Лоик Баде пробил плечом с отскоком от перекладины — 2:0.
Вскоре "Юнайтед" чуть пришел сюда и даже стал оказывать некоторое давление, но реальных моментов забить практически не имел.
Скорее, дьяволы" могли пропустить еще, что и случилось на 81-й минуте. Де Хеа неудачно сыграл ногами за пределами своей штрафной, и Эн-Несири поспешил отправить доставшийся ему мяч в пустые ворота — 3:0.
"Юнайтед" совершенно провалил этот матч, причем подвели "дьяволов" самые опытные игроки в лице Де Хеа и Магуайра. Команде Эрика Тен Хага не хватало ни мотивации, ни физических сил.
"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:0 (1:0) по сумме двух матчей — 5:2
Голы: Эн-Несири 8, 81, Баде 47.
"Севилья": Буну, Навас, Баде, Маркао (Сусо 29), Акунья (Теллес 85), Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль 80), Эн-Несири.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Шоу 45), Магуайр, Линделеф, Далот, Эриксен (Эланга 87), Каземиро, Забитцер (Фред 68), Антони, Мартиаль (Вегхорст 54), Санчо (Рэшфорд 45).
Предупреждения: Буну — Каземиро, Антони, Шоу.
20.04.2023 23:55
Просмотров: 1471
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ахаха гаря красиво де хеи на место указала)) ОРУ
(ответить)
Заебись, ой как заебись)
(ответить)
Рома-Байер
Юве-Севилья
ну так-то то фри ЛЕ для ИМПЕРАТОРА ЖОЗЕ)))
(ответить)
эхехехех, сюк) сектанты продолжают винить магу в голах, а не дыр кеа((( неизлечимые пидорасы
(ответить)
- ШЛЮХА, ЕБАЛО!
Магуайр жестом попросил Де Хеа закрыть рот
(ответить)
чо братишки если моур с ромой выиграет ле, это тоже не показатель? не показатель того, что он прирожденный ВИННЕР?
(ответить)
е6анутая русня сама себя е6ашит))
Сегодня в Белгороде прогремел мощный взрыв. Сначала все не могли понять, кто виноват, но в итоге Минобороны РФ сообщило, что всё произошло случайно. А именно: «при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над городом Белгород произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса».
Пострадало 2 человека, повреждены жилые дома, а на проезжей части появилась огромная яма. Также взрывной волной на крышу «Пятёрочки» отбросило автомобиль.
(ответить)
Не смотрел, но осуждаю! Пригородным магваерам не унывать.)
(ответить)
нА НАХУЙ 4-1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МОУР!!!
(ответить)
ахахаха
братишка
Пидортурик
(ответить)
Вперед Маур, вперед Абрахеме!! Поддержим топариков
(ответить)
По ходу они никогда не научатся играть против сверхмотивированных команд, потому что против таких команд нужно отдаваться на все 100%.
(ответить)
не зря клуб в честь Романа назвали:)
(ответить)
братишка наркотик...по поводу МОУРА...просто пойми, он навсегда в моем сердечке....пойми once a blue - forever blue!!!!!!!!!
(ответить)
РОМАААААААААААААААААа
(ответить)
Как такое говно, как Магвайер, вообще можно выпускать на поле, да еще с капитанской повязкой. Рой опять уйдет в запой.
(ответить)
норм на Испании МЮ Челси исполнил:)
(ответить)
чёт в голос с болельщиков Арсенала, как же мы все поржем, если Арсенал упустят АПЛ, а эти подшконарники опять на много лет спрячутся ждать своего времени, как это уже было прежде и не раз.
(ответить)
Пидорастерка напоминает калеку из «Тупой и еще тупее», попугаю которого голову оторвали, но он сидел с ним и че-то там подпукивал )) так же и пидорастерка сидит с брелочком Членси в кулачке и после каждого отсоса похрюкивает про неизбежные успехи синей xуеты ))
(ответить)
балять, а ведь были планы поехать в будапешт. ща хз, чё там делать. на ювентус смотреть что ли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий