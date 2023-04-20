"Севилья" выбила "Юнайтед" из Лиги Европы

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" потерпел изобилующее индивидуальными ошибками поражение 3:0 в гостях у "Севильи" и не смог выйти в полуфинальную стадию Лиги Европы.

Относительно победы над "Ноттингем Форест в прошлую субботу в стартовом составе "красных дьяволов" произошло лишь одно изменение. Это Марсель Забитцер появился вместо дисквалифицированного Бруну Фернандеша.

Матч начался с гола "Севильи". Давид Де Хеа неудачно отдал пас на Харри Магуайра, который тут же лишился мяча на подступах к штрафной. В результате Юссеф Эн-Несири вошел внутрь площадки по центру и поразил ворота — 1:0.

"Юнайтед" ничего не показывал в атаке до неточного удара головой Каземиро на 35-й минуте. "Севилья" же чувствовала себя предельно уверенно и регулярно угрожала воротам Де Хеа.

На 40-й минуте Лукас Окампос принял прострел партнера в штрафной и вторым касанием поразил ворота, однако второй гол хозяев не был засчитан из-за офсайда.

"Севилья" не стала расстраиваться, продолжив держать своего соперника в тисках в остатке первого тайма.

Второй тайм начался с того, что хозяева все-таки удвоили счет. Иван Ракитич подал угловой, а Лоик Баде пробил плечом с отскоком от перекладины — 2:0.

Вскоре "Юнайтед" чуть пришел сюда и даже стал оказывать некоторое давление, но реальных моментов забить практически не имел.

Скорее, дьяволы" могли пропустить еще, что и случилось на 81-й минуте. Де Хеа неудачно сыграл ногами за пределами своей штрафной, и Эн-Несири поспешил отправить доставшийся ему мяч в пустые ворота — 3:0.

"Юнайтед" совершенно провалил этот матч, причем подвели "дьяволов" самые опытные игроки в лице Де Хеа и Магуайра. Команде Эрика Тен Хага не хватало ни мотивации, ни физических сил.

"Севилья" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:0 (1:0) по сумме двух матчей — 5:2

Голы: Эн-Несири 8, 81, Баде 47.

"Севилья": Буну, Навас, Баде, Маркао (Сусо 29), Акунья (Теллес 85), Гудель, Фернандо, Окампос, Ракитич, Ламела (Хиль 80), Эн-Несири.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Шоу 45), Магуайр, Линделеф, Далот, Эриксен (Эланга 87), Каземиро, Забитцер (Фред 68), Антони, Мартиаль (Вегхорст 54), Санчо (Рэшфорд 45).

Предупреждения: Буну — Каземиро, Антони, Шоу.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2023 23:55

Количество просмотров Просмотров: 1471

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 21.04.2023 00:58 # thegodfather
    ахаха гаря красиво де хеи на место указала)) ОРУ

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  2. skydreams 21.04.2023 00:43 # skydreams
    Заебись, ой как заебись)

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  3. thegodfather 21.04.2023 00:43 # thegodfather
    Рома-Байер
    Юве-Севилья

    ну так-то то фри ЛЕ для ИМПЕРАТОРА ЖОЗЕ)))

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  4. narcot 21.04.2023 00:35 # narcot
    эхехехех, сюк) сектанты продолжают винить магу в голах, а не дыр кеа((( неизлечимые пидорасы

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  5. narcot 21.04.2023 00:32 # narcot
    - ШЛЮХА, ЕБАЛО!


    Магуайр жестом попросил Де Хеа закрыть рот

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  6. thegodfather 21.04.2023 00:30 # thegodfather
    чо братишки если моур с ромой выиграет ле, это тоже не показатель? не показатель того, что он прирожденный ВИННЕР?

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  7. narcot 21.04.2023 00:30 # narcot
    е6анутая русня сама себя е6ашит))





    Сегодня в Белгороде прогремел мощный взрыв. Сначала все не могли понять, кто виноват, но в итоге Минобороны РФ сообщило, что всё произошло случайно. А именно: «при выполнении полёта самолёта Су-34 ВКС над городом Белгород произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса».

    Пострадало 2 человека, повреждены жилые дома, а на проезжей части появилась огромная яма. Также взрывной волной на крышу «Пятёрочки» отбросило автомобиль.

    (ответить)

  8. mc-od 21.04.2023 00:29 # mc-od
    Не смотрел, но осуждаю! Пригородным магваерам не унывать.)

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  9. thegodfather 21.04.2023 00:29 # thegodfather
    нА НАХУЙ 4-1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    МОУР!!!

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  10. pozitiv4ik 21.04.2023 00:27 # pozitiv4ik
    ахахаха
    братишка
    Пидортурик

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  11. skydreams 21.04.2023 00:25 # skydreams
    Вперед Маур, вперед Абрахеме!! Поддержим топариков

    (ответить)

  12. ilovemanutd 21.04.2023 00:23 # ilovemanutd
    По ходу они никогда не научатся играть против сверхмотивированных команд, потому что против таких команд нужно отдаваться на все 100%.

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  13. alexomck 21.04.2023 00:16 # alexomck
    не зря клуб в честь Романа назвали:)

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  14. thegodfather 21.04.2023 00:15 # thegodfather
    братишка наркотик...по поводу МОУРА...просто пойми, он навсегда в моем сердечке....пойми once a blue - forever blue!!!!!!!!!

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  15. thegodfather 21.04.2023 00:15 # thegodfather
    РОМАААААААААААААААААа

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  16. dexter 21.04.2023 00:12 # dexter
    Как такое говно, как Магвайер, вообще можно выпускать на поле, да еще с капитанской повязкой. Рой опять уйдет в запой.

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  17. alexomck 21.04.2023 00:12 # alexomck
    норм на Испании МЮ Челси исполнил:)

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  18. scholes18 21.04.2023 00:10 # scholes18
    чёт в голос с болельщиков Арсенала, как же мы все поржем, если Арсенал упустят АПЛ, а эти подшконарники опять на много лет спрячутся ждать своего времени, как это уже было прежде и не раз.

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  19. slash-lfc 21.04.2023 00:10 # slash-lfc
    Пидорастерка напоминает калеку из «Тупой и еще тупее», попугаю которого голову оторвали, но он сидел с ним и че-то там подпукивал )) так же и пидорастерка сидит с брелочком Членси в кулачке и после каждого отсоса похрюкивает про неизбежные успехи синей xуеты ))

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  20. narcot 21.04.2023 00:08 # narcot
    балять, а ведь были планы поехать в будапешт. ща хз, чё там делать. на ювентус смотреть что ли

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