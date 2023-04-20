"Челси" подумывает избавиться от Кепы с Менди и купить Кобеля

Грегор Кобель "Челси" открыт к расставанию с обоими своими голкиперами, Кепой Аррисабалагой и Эдуаром Менди, уже присмотрев на роль первого номера Грегора Кобеля из дортмундской "Боруссии".

Почти весь этот сезон основным голкипером "Челси" является Кепа. Даже если 28-летний испанец не совершает грубых ошибок, ему явно не хватает больших спасений, приносящих команде очки.

В то же время Менди никак не может договориться о новом контракте и, по слухам, требует себе зарплату на уровне Кепы, а это 190,000 фунтов в неделю, что для клуба чересчур.

В сложившейся ситуации "Челси" подумывает о том, чтобы избавиться и от того, и от другого. По информации Bild, "синие" уже ведут поиски первого номера на следующей сезон, и высокое место в их списке занимает Кобель.

Кобель защищает ворота "Боруссии" после своего перехода из "Штутгарта" за 13.2 млн. фунтов в 2021 году, сыграв 21 матч в этом сезоне Бундеслиги. Контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до июня 2026.


Метки Аррисабалага, Боруссия, Кобель, Менди, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 204

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bes-ter 20.04.2023 23:00 # bes-ter
    Местные долбики заволновались, так как и им хочется кабеля под хвост

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: