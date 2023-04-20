Апелляция Паратичи отклонена

Дисквалификация управляющего директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи была оставлена в силе.

Напомним, в конце марта ФИФА распространила 30-месячную дисквалификацию Паратичи за причастность к махинациям в "Ювентусе" на весь мир.



"Тоттенхэм" отреагировал на это, сняв Фабио со своего поста до окончания судебного процесса, потому что итальянский директор не согласился со своим наказанием и подал апелляцию.



Сегодня в Италии завершилось рассмотрение апелляции "Ювентуса" и Паратичи, и если клубу из Турина вернули снятые в Серии А 15 очков, то дисквалификация Фабио была оставлена в силе, сообщает The Telegraph.



Таким образом, в ближайшие два с половиной года Паратичи не сможет вернуться в футбол. Отклоненная апелляция Фабио может оказать негативное влияние на поиски "Тоттенхэмом" нового главного тренера и летнюю трансферную кампанию "шпор".