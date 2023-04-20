"Челси" начал переговоры с Почеттино

Маурисио Почеттино "Челси" провел первичные переговоры с бывшим главным тренером ПСЖ и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Челси" после выбывания Луиса Энрике считается Юлиан Нагельсманн, однако Sky Sports может подтвердить, что на данный момент "синие" рассматривают пять кандидатов.

В числе этих пяти находится и Почеттино, и сейчас Маурисио начал процесс переговоров с лондонским клубом.

"Челси" имеет давние симпатии к Почеттино, запрос насчет которого "синие" сделали еще в сентябре, когда попрощались с Томасом Тухелем.

Sky Sports добавляет, что Почеттино примет решение насчет своего будущего только летом. За последние месяцы Маурисио, которого также сватают в "Реал", отклонил ряд предложений от различных европейских клубов.


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2023 21:00

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  1. hammersmith 20.04.2023 21:55 # hammersmith
    Шлюхси

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  2. jirrort 20.04.2023 21:42 # jirrort
    Норм было бы.

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  3. true-manc 20.04.2023 21:15 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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