"Челси" начал переговоры с Почеттино

"Челси" провел первичные переговоры с бывшим главным тренером ПСЖ и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Челси" после выбывания Луиса Энрике считается Юлиан Нагельсманн, однако Sky Sports может подтвердить, что на данный момент "синие" рассматривают пять кандидатов.



В числе этих пяти находится и Почеттино, и сейчас Маурисио начал процесс переговоров с лондонским клубом.



"Челси" имеет давние симпатии к Почеттино, запрос насчет которого "синие" сделали еще в сентябре, когда попрощались с Томасом Тухелем.



Sky Sports добавляет, что Почеттино примет решение насчет своего будущего только летом. За последние месяцы Маурисио, которого также сватают в "Реал", отклонил ряд предложений от различных европейских клубов.