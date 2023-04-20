"Бавария" согласовала переход Бэрри из "Челси"

"Бавария" согласовала компенсацию за тренера "Челси" Энтони Бэрри в размере 1 миллиона фунтов.

Едва возглавив "Баварию" в прошлом месяце, Тухель сразу же озвучил желание воссоединиться с 36-летним Бэрри, которого он знает по периоду своей работы в "Челси".



"Челси" в свою очередь отстранил Бэрри от посещения базы в Кобхэме и отложил решение по Энтони до момента, когда прояснится судьба "синих" в Лиге Чемпионов.



Дело в том, что "Бавария" была потенциальным соперником "Челси" по 1/2 финала Лиги Чемпионов, куда в итоге ни те, ни другие не попали.



И вот сейчас, как сообщает The Athletic, Бэрри получил благословение "Челси" на переезд из Лондона в Мюнхен. За перспективного английского тренера "синие" получат 1 млн. фунтов.



Отметим, что фактор Бэрри может помочь "Челси" заполучить Юлиана Нагельсманна, который считается фаворитом на роль следующего главного тренера "синих", но который по-прежнему связан контрактом с "Баварией", несмотря на свое увольнение из немецкого клуба.