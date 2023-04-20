"Астон Вилла" хочет купить Смит-Роу

"Астон Вилла" хочет приобрести полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу грядущим летом.

Летом 2021 "Вилла" уже пыталась купить Смит-Роу, однако тогда "Арсенал" отклонил предложение бирмингемского клуба в 30 миллионов фунтов.



Как утверждает talkSPORT, сейчас клуб с "Вилла Парк" возобновил свой интерес к Смит-Роу, и за этим стоит главный тренер "вилланов" Унаи Эмери.



В свое время Смит-Роу дебютировал за "Арсенал" именно при Унаи Эмери. Эмилю выдавали огромные авансы, однако из-за проблем со здоровьем этот сезон оказался для него потерян.



В этом сезоне 22-летний англичанин еще не выходил в стартовом составе "Арсенала", отметившись лишь 11 появлениями на замену во всех турнирах и суммарно сыграв только 116 минут в Премьер-Лиге.