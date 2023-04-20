"Юнайтед" сделал запрос насчет Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" сделал официальный запрос насчет нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Хейлунд только прошлым летом присоединился к "Аталанте" из австрийского "Штурма" по сделке стоимостью 17 миллионов евро (15 млн. фунтов).



С тех пор 20-летний датчанин забил восемь голов и отдал три результативные передачи, подтвердив свою репутацию "нового Эрлинга Холанда".



В прошлом месяце пресса уже сообщала о том, что Хейлунд находится на радаре у "Юнайтед". А датское издание BT утверждает, что сейчас "красные дьяволы" сделали следующий шаг и направили в адрес "Аталанты" официальное "письмо о заинтересованности" в Расмусе.



"Юнайтед" попросил своих итальянских коллег держать в курсе любых событий насчет будущего Хейлунда, интерес к которому также приписывают "Челси", "Арсеналу", "Реалу" и "Барселоне".



Добавим, Хейлунд также забил пять голов в четырех матчах за сборную Дании, за которую дебютировал только в сентябре.