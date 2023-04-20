Сака останется штатным пенальтистом "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что вингер Букайо Сака останется штатным пенальтистом команды.

Против "Вест Хэма" в прошлый уикенд (2:2) 21-летний Сака допустил свой первый промах с 11-метровой отметки с момента послематчевой серии пенальти в финале Евро-2020 между сборными Англии и Италии.



По словам Артеты, каждый клубе постарался оказать максимальную поддержку Сака. Микель не боится снова подпускать Букайо к 11-метровой отметке.



"Он любит брать ответственность, и вообще, он многое взваливает на свои плечи".



"Думаю, если у него и были какие-либо сомнения насчет того, как сильно люди любят его, уважают его и восхищаются им в клубе, то он столкнулся с ошеломительной реакцией со стороны каждого здесь".



"В конце концов это может стать кое-чем очень позитивным и придать большой импульс, потому что каждый повел себя невероятным образом с ним, ведь он заслуживает этого".



"Конечно, опыт помогает, и в предыдущий раз (после Евро-2020) ему было тяжело, но с другой стороны это красивый и замечательный опыт для него".



"Думаю, тот предыдущий раз помог ему и не только ему, но и людям вокруг него. Все они поняли, какой должна быть реакция, поддержка и защита, и он будет снова исполнять пенальти", — цитирует Артету Evening Standard.