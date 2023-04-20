Артета не знает, сыграет ли Салиба снова в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не знает, сыграет ли защитник Вильям Салиба снова в этом сезоне.

Салиба находится вне игры с 16 марта, когда в матче Лиги Европы против "Спортинга" он получил травму спины. С тех пор "Арсеналу" еще ни разу не удалось сохранить ворота на замке.



По словам Артеты, восстановление Салиба затягивается, и "канониры" не готовы рисковать здоровьем 22-летнего француза.



"Нам все еще нужно немного подождать. Его восстановление идет не так быстро, как мы надеялись. Это немного деликатная ситуация, потому что мы хотим быть очень уверены насчет того, что он готов к нагрузке. В данный момент мы не можем так рисковать".



"Я не знаю, пока слишком рано делать такой прогноз (сыграет ли Салиба снова в этом сезоне). Наверное, на следующей неделе у нас будет больше определенности. Некоторый прогресс есть, он занимается более активно, но он еще не в том состоянии, чтобы тренироваться с интенсивностью, как требуется для выступления в этой лиге", — цитирует Артету The Guardian.