Силва: "Сити" очень, очень уверен насчет битвы с "Реалом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его команда полна уверенности перед встречей с "Реалом" в полуфинале Лиги Чемпионов.

Одолев "Баварию" по сумме двух матчей со счетом 4:1 в четвертьфинале, дальше "Сити" сыграет с обидчиком "Челси" в лице "Реала", который в прошлом сезоне выбил "горожан" из Лиги Чемпионов как раз на стадии 1/2 финала.



В последние недели "Сити" демонстрирует мощный футбол, и Силва чувствует, что его команда готова к реваншу.



"Мы определенно дадим бой. Мы всегда даем бой, но в данную минуту команда очень, очень уверена в себе. Думаю, мы пройдем их", — цитирует Силву The Guardian.



О предстоящем противостоянии с "Реалом" высказался и главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.



"У меня было ощущение, что мы увидимся с ними. Все клубы знают, что ты должен победить их, если хочешь выиграть Лигу Чемпионов", — сообщил Гвардиола.