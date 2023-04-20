Леви: "Кейн может завоевать трофей в "Тоттенхэме"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уверен, что нападающий Харри Кейн способен завоевать трофей, не покидая клуб.

Этот сезон станет очередным бестрофейным для Кейна, хотя сам Харри выступает очень достойно и является вторым лучшим бомбардиром Премьер-Лиги с 23 голами.



Грядущим летом Кейну предстоит выбрать между продлением своего истекающего через год контракта и уходом в другой клуб ради борьбы за трофеи.



Однако Леви убежден, что Кейну не обязательно уходить. Даниэль соблазняет Харри возможностью стать легендой клуба и получить персональную статую близ "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



"Он абсолютно может завоевать трофей в "Тоттенхэме".



"Но быть легендой тоже важно. Факт в том, что он является лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" — он творит историю. Я надеюсь, однажды статуя Харри Кейна будет стоять снаружи нашего стадиона".



"Рад ли я, что мы не завоевали больше одного трофея за последние 15 лет? Абсолютно нет. Но в то же время я думаю, что у нас были великолепные моменты, и мы несколько раз выступали в Лиге Чемпионов".



"И хотя мне тошно от того, что в данный момент времени другой клуб из Северного Лондона находится чуть выше, если оглянуться на последние пять лет, мы также бывали выше их. Так что так бывает".



"Если обратиться к истории, то "Тоттенхэм" — клуб с богатой историей, потому что он побеждал. В последнее время это происходит не так часто, как следует. Мы находимся в процессе, и нам нужно быть успешнее на поле", — цитирует Леви Sky Sports.