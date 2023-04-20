Аке: "Надеюсь, травма не слишком серьезна"

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке выразил надежду, что полученная им травма задней поверхности бедра не носит серьезного характера.

В среду вечером "Сити" сыграл с "Баварией" вничью 1:1, однако для Аке этот матч Лиги Чемпионов был закончен в середине второго тайма, когда он вынужденно покинул поле "Альянц Арены".



В этом сезоне Аке является ключевым игроком "горожан", и 28-летнему голландцу совсем не хотелось бы пропустить финишную прямую, где будут распределяться трофеи.



"У меня уже была эта проблема, и сейчас боль немного поутихла, если честно. Но с такими вещами никогда не знаешь наверняка, поэтому завтра мы сделаем ультразвук и все такое. Надеюсь, это не слишком серьезно", — сообщил Аке Sky Sports.