Аке: "Надеюсь, травма не слишком серьезна"
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке выразил надежду, что полученная им травма задней поверхности бедра не носит серьезного характера.
В среду вечером "Сити" сыграл с "Баварией" вничью 1:1, однако для Аке этот матч Лиги Чемпионов был закончен в середине второго тайма, когда он вынужденно покинул поле "Альянц Арены".
В этом сезоне Аке является ключевым игроком "горожан", и 28-летнему голландцу совсем не хотелось бы пропустить финишную прямую, где будут распределяться трофеи.
"У меня уже была эта проблема, и сейчас боль немного поутихла, если честно. Но с такими вещами никогда не знаешь наверняка, поэтому завтра мы сделаем ультразвук и все такое. Надеюсь, это не слишком серьезно", — сообщил Аке Sky Sports.
20.04.2023 13:00
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В этом сезоне играет по божески
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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