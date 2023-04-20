Анонс матча "Севилья" — "Манчестер Юнайтед"

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет ответную четвертьфинальную встречу Лиги Европы, сыграв на выезде с "Севильей". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

СЕВИЛЬЯ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Неделю назад "Юнайтед" обидным образом упустил победу на "Олд Траффорд". Ничего не предвещало беды для "красных дьяволов", но два нелепых автогола в концовке позволили "Севилье" вырвать ничью 2:2.



"Мы довольно хорошо сыграли свыше 60 минут, а в заключительные 30 минуты стали пассивны. Это недопустимо, и мы знаем это. Когда из матча ты играешь только 60 минут, тебя наказывают".



"Мы хороши в плане обороны, у нас больше всех "клиншитов" в Премьер-Лиге, поэтому у нас хорошая организация по всему полю, а в атаке мы должны были забивать больше голов по ходу сезона".



"Я уверен, особенно сейчас, когда все атакующие игроки в строю. Мы забиваем в каждом матче", — сказал главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг перед матчем в Испании.



- "Севилья" еще никогда не проигрывала "Манчестер Юнайтед" в четырех встречах в еврокубках (2 победы, 2 ничьи), единственную домашнюю завершив со счетом 0:0 в феврале 2018.



- Только "Севилью" и "Атлетико" "красным дьяволам" ни удалось ни разу победить в еврокубках, сыграв минимум четыре матча в еврокубках.



- "Севилья" выиграла 23 из последних 26 домашних матчей в Лиге Европы (2 ничьи, 1 поражение).



- "Юнайтед" проиграл только один из 12 последних выездных матчей в плей-офф Лиги Европы (7 побед, 4 ничьи) — "Роме" со счетом 3:2 в мае 2021.



- В прошлом сезоне нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль побывал в "Севилье" на правах аренды, забив один гол в семи матчах на "Рамон Санчес Писхуан", причем отличился против загребского "Динамо" в Лиге Европы.



В преддверии этого матча к тренировкам с "Юнайтед" вернулись Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Марсель Забитцер. Для Лисандро Мартинеса этот сезон завершен, а Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Бруну Фернандеш дисквалифицирован.