Анонс матча "Севилья" — "Манчестер Юнайтед"

Манчестер Юнайтед В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет ответную четвертьфинальную встречу Лиги Европы, сыграв на выезде с "Севильей". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

СЕВИЛЬЯ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Неделю назад "Юнайтед" обидным образом упустил победу на "Олд Траффорд". Ничего не предвещало беды для "красных дьяволов", но два нелепых автогола в концовке позволили "Севилье" вырвать ничью 2:2.

"Мы довольно хорошо сыграли свыше 60 минут, а в заключительные 30 минуты стали пассивны. Это недопустимо, и мы знаем это. Когда из матча ты играешь только 60 минут, тебя наказывают".

"Мы хороши в плане обороны, у нас больше всех "клиншитов" в Премьер-Лиге, поэтому у нас хорошая организация по всему полю, а в атаке мы должны были забивать больше голов по ходу сезона".

"Я уверен, особенно сейчас, когда все атакующие игроки в строю. Мы забиваем в каждом матче", — сказал главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг перед матчем в Испании.

- "Севилья" еще никогда не проигрывала "Манчестер Юнайтед" в четырех встречах в еврокубках (2 победы, 2 ничьи), единственную домашнюю завершив со счетом 0:0 в феврале 2018.

- Только "Севилью" и "Атлетико" "красным дьяволам" ни удалось ни разу победить в еврокубках, сыграв минимум четыре матча в еврокубках.

- "Севилья" выиграла 23 из последних 26 домашних матчей в Лиге Европы (2 ничьи, 1 поражение).

- "Юнайтед" проиграл только один из 12 последних выездных матчей в плей-офф Лиги Европы (7 побед, 4 ничьи) — "Роме" со счетом 3:2 в мае 2021.

- В прошлом сезоне нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль побывал в "Севилье" на правах аренды, забив один гол в семи матчах на "Рамон Санчес Писхуан", причем отличился против загребского "Динамо" в Лиге Европы.

В преддверии этого матча к тренировкам с "Юнайтед" вернулись Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Марсель Забитцер. Для Лисандро Мартинеса этот сезон завершен, а Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Бруну Фернандеш дисквалифицирован.


Метки анонс матча, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 20.04.2023 12:48 # bembo
    Я все правильно понимаю!? Это очередная ветка унижалова ватных от6росов?

    (ответить)

  2. bangladesh 20.04.2023 12:43 # bangladesh
    Здравствуйте добрый день, меня зовут Мурад Кариока. Расскажу коротко о брендах. Мне нравится Armani, такие как Dolce Gabanna, например очки Porche Design. Пиджаки я в основном люблю такие итальянские или французские, чтоб они были такие бархатные такие, знаете, чтоб у них вид был такой... такого аристократа или эстета или человека с высшего общества, потому что я сейчас стал интересоваться именно этим. воооот и люблю хорошую шмотку: пускай она будет одна-две, но она у тебя будет в гардеробе, и она будет у тебя твоя, и ты должен следить за ней, как это ты делаешь лично за собой. вооот ээээ.... мне нравятся также итальянские костюмы, классика, бабочка, галстуки, есть... такая маленькая коллекция у меня дома. вооот... обувь... тоже люблю коллекционировать, а также ее носить. так что я стал таким уже таким матерым шопоголиком и модником, можно сказать, потому что это мой стиль, мой образ, и я желаю того же вам и всем людям.

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  3. hunter022 20.04.2023 12:34 # hunter022
    Аналитика от Foreign Policy: у Киева есть только один шанс избежать разгрома – попытаться вызвать панику в ВС РФ. Но моральный дух в самих ВСУ, мягко говоря, вызывает вопросы. Поэтому у Киева шансов достичь успеха на военном поле нет.

    Контрнаступ стал имиджевым проектом Зеленского, считает издание и констатирует факт, что ВСУ – просто расходный материал.

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  4. gavriil 20.04.2023 12:26 # gavriil
    И есть на свете футбольный клуб,
    Который слывет всенародно крут,
    Имя ему Манчестер Юнайтед,
    За него болеют даже геи.

    И не только геи, но и их друзья,
    Какие-то модники, словно герои,
    У них на поле красивые игроки,
    Все другие клубы – гурманы и ботаны.

    И как оказалось, они даже объявили,
    Что болеют за геев и называют их своими друзьями,
    Скажут, что это так называемый признак эмансипации,
    Но на самом деле это просто фантазия вепрей и мышей.

    Чтобы не быть геем – совсем не страшно,
    Вон ведь ЦСКА великий клуб, если вспомнить,
    А вот остальные клубы, которым не везет,
    Просто ищут повод болеть за кого-то из краестей.

    Так что не стоит злись и переживать,
    Что болельщики Юнайтеда – геи, как говорят,
    Накормите их сочными зажигалочками,
    Помните, футбол – штука творческая и не обидная.

    Помните?

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  5. true-manc 20.04.2023 12:22 # true-manc
    НОВОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ

    Пока русачки отчаянно возвращают в родную гавань Бахмут и Угледар, мечтают отбить у нацистов Херсон, в самом Русском Мире процессы идут по нарастающей
    https://www.kp.ru/daily/27479/4736239/

    "Министр МВД России подвел итоги работы за 2022 год на расширенной коллегии ведомства в присутствии президента России Владимира Путина.
    17 000 - иностранцев обращаются за получением российских паспортов ежедневно."

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  6. gavriil 20.04.2023 12:21 # gavriil
    Топите в пивном?

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  7. gavriil 20.04.2023 12:21 # gavriil
    Манчестер Сити, они называют себя львами,
    Но на поле играют как кошки, как мыши,
    А когда встречают Реал Мадрид – ужас!
    Сердца болельщиков разбитые, как греческий ваз.

    Что же творится со Сити на поле игры,
    Они хороши, но чего-то не хватает им,
    Когда выходят на поле, выводят болельщиков из сил,
    Все ожидают победы, но вместо нее печаль, грусть!

    И этот Реал Мадрид, так гордый и могучий,
    Как тигр, выходит на поле, рычит, умело играет,
    А Манчестер Сити со своей игрой не может сравниться,
    Говорят, что они на поле творят полный кошмар.

    И это гневит меня, эта бездействия заставляет руки чесаться,
    День и ночь мучает мысль о том, что неймется Сити побеждать
    Или они действительно нашли счатье в поражении,
    Чисто по-британски принялись за "чай с бубликами".

    Однако не все еще потеряно,
    Сити может проснуться и победить со страстью,
    Ведь Лига Чемпионов зовет их к своему трибуну,
    Пусть будут бороться они – "The Sky Blues" настоящие герои!

    Как медведь, я рычу и молюсь за Сити,
    Желая, чтобы они достигли вершины,
    Но сегодня, так, наверное, подавятся Реалом,
    Начнут вновь топить свои горести в манчестерском пивном.

    (ответить)

  8. true-manc 20.04.2023 12:19 # true-manc
    А вот ещё школьная новость из столицы Русского Мира
    https://www.mk.ru/incident/2023/03/23/mat-iznasilovannogo-sverstnikom-v-novoy-moskve-chetveroklassnika-zayavila-o-drugikh-zhertvakh.html

    "Выяснились детали дикого случая в Новой Москве, где четвероклассника изнасиловал его сверстник и выложил видео в чат учеников. Как выяснили полицейские, надругательства над 12-летним ребенком начались еще до Нового года, и мальчик был, скорее всего, не единственной жертвой.

    Как стало известно «МК», об этой ситуации мать пострадавшего ребенка узнала 20 марта. Она зашла в чат учеников 4 класса и увидела видео с кадрами насилия.

    Женщина тут же начала расспрашивать сына, набрала классному руководителю, которая подтвердила ужасную историю. В тот же день родительница написала заявление в полицию. Но ее возмутило, что полицейские опрашивали мальчика без психолога, заставляя вспоминать неприятные события. Четвероклассника в ходе беседы затошнило, у него заболела голова.

    В эту школу ребенок ходил с сентября 2022 года, так как семья недавно сняла квартиру в Новой Москве неподалеку от жилья дедушки и бабушки, которые обещали помогать с внуками. В семье, кроме четвероклассника, растет еще полугодовалый мальчик. Мать детей находится в декретном отпуске, а глава семейства – электрик.

    Юный насильник жил в соседнем доме, его воспитывает мама – индивидуальный предприниматель, которая с утра до вечера на работе, иногда за внуком следит бабушка. Большую часть времени мальчик предоставлен сам себе.

    Со слов матери пострадавшего, сын дружил с юным растлителем, они ходили друг к другу в гости. Надругательства происходили в его квартире не один раз. Всякий раз он шантажировал изнасилованного сверстника, заявляя, что если тот откажется или кому-нибудь расскажет, он выложит видео в чате (в конечном счете, это произошло). Родительница замечала, что с сыном что-то происходит, но на все вопросы он отвечал, что ему стыдно об этом говорить.

    После того, как вся эта история всплыла наружу, другие родители выяснили, что жертв у насильника-четвероклассника гораздо больше - как минимум три.
    Школьник приставал к другому ученику (пытался целовать, но тот ударил его и убежал), а также к первокласснику, с которым гулял во дворе.
    Мама же похотливого подростка заявила в родительском чате, что ее мальчика «спровоцировали другие дети».

    Уже несколько дней с пострадавшим школьником работает психолог, учебное учреждение ребенок не посещает.

    «Специалист сказала, чтобы мы срочно меняли школу, так как у сына сильная травма. Нам нельзя находиться в этом районе, агрессор же рядом, а целый день в квартире держать сына я не могу», - пояснила родительница правозащитникам.

    В связи с инцидентом семья в срочном порядке решила отправиться в отпуск на юг до сентября. Четвертый класс мальчик закончит на домашнем обучении."

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  9. gavriil 20.04.2023 12:18 # gavriil
    Любите его очень?

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  10. true-manc 20.04.2023 12:18 # true-manc
    Училка Наташа Носенко ссыт родителей своего смуглого ученика...
    Впрочем папы русачков-одноклассников тоже ссут шерстистого папу...
    При этом эти же папы-русачки гордятся Мариуполем и Бердянском, а до этого гордились ещё Херсоном и Изюмом...
    Правда Херсоном и Изюмом они больше не гордятся почему то...
    Но по любому эти папы-русачки и училка Наташа гордятся Русским Миром и мечтают повторить...
    Ахмат сила!!!

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  11. gavriil 20.04.2023 12:18 # gavriil
    Когда Манчестер Сити на поле играет,
    Стивен и Компани яростно бегут,
    И вротарь свой поставит на месте,
    Как будто он на ночь вместе с ними играл тут.

    Но несмотря на все силы, что задействуют,
    И усилия, вложенные в этот клуб,
    Кубок Лиги Чемпионов у них не забрать,
    Не завоевать им его на всегда, подай Бог.

    Золото на них как будто сглазило,
    Поэтому они финалы пропускают,
    Их попытки спасения безуспешны,
    Да и вообще, они редко когда выигрывают.

    Но на жиле они тем не меньше победно,
    И страсти их бушуют, словно океан,
    Они кричат на стадионе, болеют за команду свою,
    И очень хотят выиграть в этом турнире еще раз.

    Так что пусть они продолжают мечтать и верить,
    Так же, как в их жилах бьется красный кровный ток,
    Потому что кубок Лиги Чемпионов и вправду лучший в мире,
    А Манчестер Сити всегда будет любить его очень.

    (ответить)

  12. true-manc 20.04.2023 12:17 # true-manc
    ШКОЛЫ РУССКОГО МИРА

    Пока боевитые папы русачков пытаются отбить у нацистов Угледар и Бахмут, у их детей в школах тоже нескучная жизнь...
    Из столицы Русского Мира сообщают
    https://lenta.ru/news/2023/03/20/ugroza/

    "Педагог начальной школы Подмосковья, располагающейся в ЖК «Бутово-парк», Наталья Носенко пожаловалась на угрозы со стороны родителей одного из учеников. Женщина обращалась в полицию, однако за месяц, по ее словам, так и не получила обратного ответа. Она также написала главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, так как родители школьника — уроженцы этого российского региона.

    Конфликт с родителями четвероклассника Вано* (имя изменено) начался в конце января, когда мальчик получил плохую отметку. «Ребенок и до этого был слабенький, но начал совсем плохо учиться и себя вести. Родители начали: зачем ты поставила двойку, ты такая-сякая, ты ее исправишь, это твоя двойка и так далее», — вспомнила Носенко.

    В начале февраля педагог ушла на больничный, ситуация обострилась после ее возвращения. За время отсутствия учителя в классе пропали конфеты, и Носенко решила провести с детьми классный час на тему того, что воровство — это плохо. О готовящейся тематической беседе она предупредила родителей днем ранее.

    «Оставляю их после урока на классный час, начинает названивать папа этого ученика с просьбой, чтобы я отпустила ребенка, так как он не виноват. Я говорю, нет, не отпущу, классный час для всех, я не могу сейчас разговаривать, перезвоню позже. Он начал названивать во время классного часа, я не брала трубку. После того как классный час прошел, я всех отпустила, он прислал голосовое с угрозами: ходи и бойся», — рассказала педагог. Также сыпались оскорбления и угрозы и от матери Вано, утверждает учитель.

    По словам Носенко, со стороны администрации школы защиты она не нашла. Учительница утверждает, что ей сказали о двух вариантах: уволиться или извиниться перед всем классом и папой Вано. Носенко обратилась в полицию.

    «В третьем классе с этими родителями была проблема, когда там мальчишки подрались, а он родителей второго мальчика приглашал стреляться возле школы. Потом была ситуация: он приходил домой к другим родителям, с которыми была ссора, только их не было дома, камера зафиксировала», — поделилась педагог.

    По словам Носенко, пока она находилась на больничном, родители написали коллективное заявление на имя директора с просьбой перевести проблемного ребенка в другой класс или школу. Родители двух учеников передали администрации индивидуальные заявления, так как ученик обижал их детей. Директор якобы пообещала провести с родителями Вано профилактическую беседу, как только классный руководитель вернется на рабочее место. Но по возвращении Носенко мероприятие не провели."

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  13. gavriil 20.04.2023 12:16 # gavriil
    Всё мечтаете о красивом трофее в руках?

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  14. gavriil 20.04.2023 12:15 # gavriil
    Футбольный клуб Манчестер Сити,
    Стремится к кубку Лиги Чемпионов навсегда,
    Но несмотря на свои таланты и игроков,
    Пока что не может достичь тех высот, что нужны везде.

    Раз за разом они ударяют в ворота,
    Но кубок Лиги Чемпионов – это другое дело.
    Восемь раз они переправлялись дальше,
    Но блестящей игры на полях Лиги не было им суждено.

    Обидно, что они не могут его поднять,
    Не смотря на жажду, борьбу и страсть,
    Но не переживайте, фанаты из Сити,
    Они продолжат мечтать о том, чтобы победить всегда.

    Остальные клубы могут смеяться и критиковать,
    Но Манчестер Сити не падает в отчаяние,
    Они продолжают бороться и мечтать о победе
    За Лигой Чемпионов – и её красивым трофеем в руках.

    Пока они продолжают бороться и верить,
    Мы будем поддерживать их со всех сторон,
    И пусть время покажет, что все эти труды и надежды
    Дадут свои результаты однажды, дважды, и навсегда.

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  15. scholes18 20.04.2023 12:05 # scholes18
    не вижу в МЮ победителя ЛЕ на данном этапе сезона.

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  16. jack-4poker 20.04.2023 12:01 # jack-4poker
    Правительство Украины рассчитывает, что штурмовые отряды ВСУ пополнят не менее 40 тыс. человек, однако чиновники опасаются, что этого числа будет недостаточно для использования в наступательных операциях. Об этом сообщает газета Financial Times.

    писькадёркам не страшно, они съебнули нахуй)) лол

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