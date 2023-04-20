Анонс матча "Севилья" — "Манчестер Юнайтед"
В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" проведет ответную четвертьфинальную встречу Лиги Европы, сыграв на выезде с "Севильей". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
СЕВИЛЬЯ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Неделю назад "Юнайтед" обидным образом упустил победу на "Олд Траффорд". Ничего не предвещало беды для "красных дьяволов", но два нелепых автогола в концовке позволили "Севилье" вырвать ничью 2:2.
"Мы довольно хорошо сыграли свыше 60 минут, а в заключительные 30 минуты стали пассивны. Это недопустимо, и мы знаем это. Когда из матча ты играешь только 60 минут, тебя наказывают".
"Мы хороши в плане обороны, у нас больше всех "клиншитов" в Премьер-Лиге, поэтому у нас хорошая организация по всему полю, а в атаке мы должны были забивать больше голов по ходу сезона".
"Я уверен, особенно сейчас, когда все атакующие игроки в строю. Мы забиваем в каждом матче", — сказал главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг перед матчем в Испании.
- "Севилья" еще никогда не проигрывала "Манчестер Юнайтед" в четырех встречах в еврокубках (2 победы, 2 ничьи), единственную домашнюю завершив со счетом 0:0 в феврале 2018.
- Только "Севилью" и "Атлетико" "красным дьяволам" ни удалось ни разу победить в еврокубках, сыграв минимум четыре матча в еврокубках.
- "Севилья" выиграла 23 из последних 26 домашних матчей в Лиге Европы (2 ничьи, 1 поражение).
- "Юнайтед" проиграл только один из 12 последних выездных матчей в плей-офф Лиги Европы (7 побед, 4 ничьи) — "Роме" со счетом 3:2 в мае 2021.
- В прошлом сезоне нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль побывал в "Севилье" на правах аренды, забив один гол в семи матчах на "Рамон Санчес Писхуан", причем отличился против загребского "Динамо" в Лиге Европы.
В преддверии этого матча к тренировкам с "Юнайтед" вернулись Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Марсель Забитцер. Для Лисандро Мартинеса этот сезон завершен, а Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Бруну Фернандеш дисквалифицирован.
20.04.2023 12:00
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Последние комментарии:
Я все правильно понимаю!? Это очередная ветка унижалова ватных от6росов?
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Здравствуйте добрый день, меня зовут Мурад Кариока. Расскажу коротко о брендах. Мне нравится Armani, такие как Dolce Gabanna, например очки Porche Design. Пиджаки я в основном люблю такие итальянские или французские, чтоб они были такие бархатные такие, знаете, чтоб у них вид был такой... такого аристократа или эстета или человека с высшего общества, потому что я сейчас стал интересоваться именно этим. воооот и люблю хорошую шмотку: пускай она будет одна-две, но она у тебя будет в гардеробе, и она будет у тебя твоя, и ты должен следить за ней, как это ты делаешь лично за собой. вооот ээээ.... мне нравятся также итальянские костюмы, классика, бабочка, галстуки, есть... такая маленькая коллекция у меня дома. вооот... обувь... тоже люблю коллекционировать, а также ее носить. так что я стал таким уже таким матерым шопоголиком и модником, можно сказать, потому что это мой стиль, мой образ, и я желаю того же вам и всем людям.
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Аналитика от Foreign Policy: у Киева есть только один шанс избежать разгрома – попытаться вызвать панику в ВС РФ. Но моральный дух в самих ВСУ, мягко говоря, вызывает вопросы. Поэтому у Киева шансов достичь успеха на военном поле нет.
Контрнаступ стал имиджевым проектом Зеленского, считает издание и констатирует факт, что ВСУ – просто расходный материал.
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И есть на свете футбольный клуб,
Который слывет всенародно крут,
Имя ему Манчестер Юнайтед,
За него болеют даже геи.
И не только геи, но и их друзья,
Какие-то модники, словно герои,
У них на поле красивые игроки,
Все другие клубы – гурманы и ботаны.
И как оказалось, они даже объявили,
Что болеют за геев и называют их своими друзьями,
Скажут, что это так называемый признак эмансипации,
Но на самом деле это просто фантазия вепрей и мышей.
Чтобы не быть геем – совсем не страшно,
Вон ведь ЦСКА великий клуб, если вспомнить,
А вот остальные клубы, которым не везет,
Просто ищут повод болеть за кого-то из краестей.
Так что не стоит злись и переживать,
Что болельщики Юнайтеда – геи, как говорят,
Накормите их сочными зажигалочками,
Помните, футбол – штука творческая и не обидная.
Помните?
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НОВОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ
Пока русачки отчаянно возвращают в родную гавань Бахмут и Угледар, мечтают отбить у нацистов Херсон, в самом Русском Мире процессы идут по нарастающей
https://www.kp.ru/daily/27479/4736239/
"Министр МВД России подвел итоги работы за 2022 год на расширенной коллегии ведомства в присутствии президента России Владимира Путина.
17 000 - иностранцев обращаются за получением российских паспортов ежедневно."
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Топите в пивном?
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Манчестер Сити, они называют себя львами,
Но на поле играют как кошки, как мыши,
А когда встречают Реал Мадрид – ужас!
Сердца болельщиков разбитые, как греческий ваз.
Что же творится со Сити на поле игры,
Они хороши, но чего-то не хватает им,
Когда выходят на поле, выводят болельщиков из сил,
Все ожидают победы, но вместо нее печаль, грусть!
И этот Реал Мадрид, так гордый и могучий,
Как тигр, выходит на поле, рычит, умело играет,
А Манчестер Сити со своей игрой не может сравниться,
Говорят, что они на поле творят полный кошмар.
И это гневит меня, эта бездействия заставляет руки чесаться,
День и ночь мучает мысль о том, что неймется Сити побеждать
Или они действительно нашли счатье в поражении,
Чисто по-британски принялись за "чай с бубликами".
Однако не все еще потеряно,
Сити может проснуться и победить со страстью,
Ведь Лига Чемпионов зовет их к своему трибуну,
Пусть будут бороться они – "The Sky Blues" настоящие герои!
Как медведь, я рычу и молюсь за Сити,
Желая, чтобы они достигли вершины,
Но сегодня, так, наверное, подавятся Реалом,
Начнут вновь топить свои горести в манчестерском пивном.
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А вот ещё школьная новость из столицы Русского Мира
https://www.mk.ru/incident/2023/03/23/mat-iznasilovannogo-sverstnikom-v-novoy-moskve-chetveroklassnika-zayavila-o-drugikh-zhertvakh.html
"Выяснились детали дикого случая в Новой Москве, где четвероклассника изнасиловал его сверстник и выложил видео в чат учеников. Как выяснили полицейские, надругательства над 12-летним ребенком начались еще до Нового года, и мальчик был, скорее всего, не единственной жертвой.
Как стало известно «МК», об этой ситуации мать пострадавшего ребенка узнала 20 марта. Она зашла в чат учеников 4 класса и увидела видео с кадрами насилия.
Женщина тут же начала расспрашивать сына, набрала классному руководителю, которая подтвердила ужасную историю. В тот же день родительница написала заявление в полицию. Но ее возмутило, что полицейские опрашивали мальчика без психолога, заставляя вспоминать неприятные события. Четвероклассника в ходе беседы затошнило, у него заболела голова.
В эту школу ребенок ходил с сентября 2022 года, так как семья недавно сняла квартиру в Новой Москве неподалеку от жилья дедушки и бабушки, которые обещали помогать с внуками. В семье, кроме четвероклассника, растет еще полугодовалый мальчик. Мать детей находится в декретном отпуске, а глава семейства – электрик.
Юный насильник жил в соседнем доме, его воспитывает мама – индивидуальный предприниматель, которая с утра до вечера на работе, иногда за внуком следит бабушка. Большую часть времени мальчик предоставлен сам себе.
Со слов матери пострадавшего, сын дружил с юным растлителем, они ходили друг к другу в гости. Надругательства происходили в его квартире не один раз. Всякий раз он шантажировал изнасилованного сверстника, заявляя, что если тот откажется или кому-нибудь расскажет, он выложит видео в чате (в конечном счете, это произошло). Родительница замечала, что с сыном что-то происходит, но на все вопросы он отвечал, что ему стыдно об этом говорить.
После того, как вся эта история всплыла наружу, другие родители выяснили, что жертв у насильника-четвероклассника гораздо больше - как минимум три.
Школьник приставал к другому ученику (пытался целовать, но тот ударил его и убежал), а также к первокласснику, с которым гулял во дворе.
Мама же похотливого подростка заявила в родительском чате, что ее мальчика «спровоцировали другие дети».
Уже несколько дней с пострадавшим школьником работает психолог, учебное учреждение ребенок не посещает.
«Специалист сказала, чтобы мы срочно меняли школу, так как у сына сильная травма. Нам нельзя находиться в этом районе, агрессор же рядом, а целый день в квартире держать сына я не могу», - пояснила родительница правозащитникам.
В связи с инцидентом семья в срочном порядке решила отправиться в отпуск на юг до сентября. Четвертый класс мальчик закончит на домашнем обучении."
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Любите его очень?
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Училка Наташа Носенко ссыт родителей своего смуглого ученика...
Впрочем папы русачков-одноклассников тоже ссут шерстистого папу...
При этом эти же папы-русачки гордятся Мариуполем и Бердянском, а до этого гордились ещё Херсоном и Изюмом...
Правда Херсоном и Изюмом они больше не гордятся почему то...
Но по любому эти папы-русачки и училка Наташа гордятся Русским Миром и мечтают повторить...
Ахмат сила!!!
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Когда Манчестер Сити на поле играет,
Стивен и Компани яростно бегут,
И вротарь свой поставит на месте,
Как будто он на ночь вместе с ними играл тут.
Но несмотря на все силы, что задействуют,
И усилия, вложенные в этот клуб,
Кубок Лиги Чемпионов у них не забрать,
Не завоевать им его на всегда, подай Бог.
Золото на них как будто сглазило,
Поэтому они финалы пропускают,
Их попытки спасения безуспешны,
Да и вообще, они редко когда выигрывают.
Но на жиле они тем не меньше победно,
И страсти их бушуют, словно океан,
Они кричат на стадионе, болеют за команду свою,
И очень хотят выиграть в этом турнире еще раз.
Так что пусть они продолжают мечтать и верить,
Так же, как в их жилах бьется красный кровный ток,
Потому что кубок Лиги Чемпионов и вправду лучший в мире,
А Манчестер Сити всегда будет любить его очень.
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ШКОЛЫ РУССКОГО МИРА
Пока боевитые папы русачков пытаются отбить у нацистов Угледар и Бахмут, у их детей в школах тоже нескучная жизнь...
Из столицы Русского Мира сообщают
https://lenta.ru/news/2023/03/20/ugroza/
"Педагог начальной школы Подмосковья, располагающейся в ЖК «Бутово-парк», Наталья Носенко пожаловалась на угрозы со стороны родителей одного из учеников. Женщина обращалась в полицию, однако за месяц, по ее словам, так и не получила обратного ответа. Она также написала главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, так как родители школьника — уроженцы этого российского региона.
Конфликт с родителями четвероклассника Вано* (имя изменено) начался в конце января, когда мальчик получил плохую отметку. «Ребенок и до этого был слабенький, но начал совсем плохо учиться и себя вести. Родители начали: зачем ты поставила двойку, ты такая-сякая, ты ее исправишь, это твоя двойка и так далее», — вспомнила Носенко.
В начале февраля педагог ушла на больничный, ситуация обострилась после ее возвращения. За время отсутствия учителя в классе пропали конфеты, и Носенко решила провести с детьми классный час на тему того, что воровство — это плохо. О готовящейся тематической беседе она предупредила родителей днем ранее.
«Оставляю их после урока на классный час, начинает названивать папа этого ученика с просьбой, чтобы я отпустила ребенка, так как он не виноват. Я говорю, нет, не отпущу, классный час для всех, я не могу сейчас разговаривать, перезвоню позже. Он начал названивать во время классного часа, я не брала трубку. После того как классный час прошел, я всех отпустила, он прислал голосовое с угрозами: ходи и бойся», — рассказала педагог. Также сыпались оскорбления и угрозы и от матери Вано, утверждает учитель.
По словам Носенко, со стороны администрации школы защиты она не нашла. Учительница утверждает, что ей сказали о двух вариантах: уволиться или извиниться перед всем классом и папой Вано. Носенко обратилась в полицию.
«В третьем классе с этими родителями была проблема, когда там мальчишки подрались, а он родителей второго мальчика приглашал стреляться возле школы. Потом была ситуация: он приходил домой к другим родителям, с которыми была ссора, только их не было дома, камера зафиксировала», — поделилась педагог.
По словам Носенко, пока она находилась на больничном, родители написали коллективное заявление на имя директора с просьбой перевести проблемного ребенка в другой класс или школу. Родители двух учеников передали администрации индивидуальные заявления, так как ученик обижал их детей. Директор якобы пообещала провести с родителями Вано профилактическую беседу, как только классный руководитель вернется на рабочее место. Но по возвращении Носенко мероприятие не провели."
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Всё мечтаете о красивом трофее в руках?
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Футбольный клуб Манчестер Сити,
Стремится к кубку Лиги Чемпионов навсегда,
Но несмотря на свои таланты и игроков,
Пока что не может достичь тех высот, что нужны везде.
Раз за разом они ударяют в ворота,
Но кубок Лиги Чемпионов – это другое дело.
Восемь раз они переправлялись дальше,
Но блестящей игры на полях Лиги не было им суждено.
Обидно, что они не могут его поднять,
Не смотря на жажду, борьбу и страсть,
Но не переживайте, фанаты из Сити,
Они продолжат мечтать о том, чтобы победить всегда.
Остальные клубы могут смеяться и критиковать,
Но Манчестер Сити не падает в отчаяние,
Они продолжают бороться и мечтать о победе
За Лигой Чемпионов – и её красивым трофеем в руках.
Пока они продолжают бороться и верить,
Мы будем поддерживать их со всех сторон,
И пусть время покажет, что все эти труды и надежды
Дадут свои результаты однажды, дважды, и навсегда.
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не вижу в МЮ победителя ЛЕ на данном этапе сезона.
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Правительство Украины рассчитывает, что штурмовые отряды ВСУ пополнят не менее 40 тыс. человек, однако чиновники опасаются, что этого числа будет недостаточно для использования в наступательных операциях. Об этом сообщает газета Financial Times.
писькадёркам не страшно, они съебнули нахуй)) лол
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