Эриксен: "Год назад мечтал оказаться там, где нахожусь сегодня"

Кристиан Эриксен Полузащитник Кристиан Эриксен признался, что год назад и представить не мог, что будет выступать за "Манчестер Юнайтед" и сражаться за трофеи.

В своем стремлении возобновить игровую карьеру после перенесенной операции на сердце Эриксен столкнулся с тем, что правила итальянского футбола запрещают играть с установленным дефибриллятором.

Поэтому, попрощавшись с "Интером", концовку прошлого сезона Эриксен провел в "Брентфорде", а летом свободным агентом присоединился к "Юнайтед", с которым уже успел завоевать Кубок Лиги.

В преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Севильи" 31-летний датчанин признался, что реальность превзошла все его ожидания, но он все равно хочет больше трофеев.

"Оглядываясь на год назад, могу сказать, что я мечтал оказаться там, где нахожусь сегодня".

"Тогда я просто мечтал вернуться к игре в футбол и затем двигаться шаг за шагом, просто становясь лучшей версией себя как футболист".

"В то время мне повезло, что тренер захотел пригласить меня сюда. Я наслаждаюсь этим. Я наслаждался и год назад, но сейчас — даже больше".

"Конечно, было бы весело продвинуться как можно дальше. Мы уже завоевали один трофей и стремимся еще к двум, так что это было бы весело", — цитирует Эриксена The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2023 11:00

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