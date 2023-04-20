Эриксен: "Год назад мечтал оказаться там, где нахожусь сегодня"

Полузащитник Кристиан Эриксен признался, что год назад и представить не мог, что будет выступать за "Манчестер Юнайтед" и сражаться за трофеи.

В своем стремлении возобновить игровую карьеру после перенесенной операции на сердце Эриксен столкнулся с тем, что правила итальянского футбола запрещают играть с установленным дефибриллятором.



Поэтому, попрощавшись с "Интером", концовку прошлого сезона Эриксен провел в "Брентфорде", а летом свободным агентом присоединился к "Юнайтед", с которым уже успел завоевать Кубок Лиги.



В преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Севильи" 31-летний датчанин признался, что реальность превзошла все его ожидания, но он все равно хочет больше трофеев.



"Оглядываясь на год назад, могу сказать, что я мечтал оказаться там, где нахожусь сегодня".



"Тогда я просто мечтал вернуться к игре в футбол и затем двигаться шаг за шагом, просто становясь лучшей версией себя как футболист".



"В то время мне повезло, что тренер захотел пригласить меня сюда. Я наслаждаюсь этим. Я наслаждался и год назад, но сейчас — даже больше".



"Конечно, было бы весело продвинуться как можно дальше. Мы уже завоевали один трофей и стремимся еще к двум, так что это было бы весело", — цитирует Эриксена The Independent.