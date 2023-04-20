Фердинанд назвал условие, при котором этот сезон будет для МЮ лучше, чем для "Арсенала"

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что для "красных дьяволов" это будет более успешный сезон, чем для "Арсенала", если они удержатся на третьем месте, а "канониры" не возьмут титул Премьер-Лиги.

Преимущество "Арсенала" в Премьер-Лиге над преследующим "Сити" сократилось до четырех очков после того, как "канониры" сыграли вничью с "Вест Хэмом" и "Ливерпулем". При этом "горожане" провели на матч меньше.

По мнению Фердинанда, "Арсенал" не сможет назвать этот сезон успешным, если упустит титул, тогда у "Юнайтед", как напоминает Рио, уже завоевал один трофей в этой кампании.

"Если "Арсенал" не выиграет лигу, а "Манчестер Юнайтед" финиширует третьим и только с одним трофеем, то сезон "Манчестер Юнайтед" будет лучше".

"Забудьте фанатов и представьте себя на месте игрока. Если ты финишировал третьим и завоевал трофей, даже если это только Кубок Лиги, а команда над тобой финишировала второй и без трофеев, то чьи игроки будут счастливее?"

"Когда ты так долго находился на вершине, но финишировал вторым, вы не будете отрицать, что все ваши фанаты, все ваши игроки и персонал будут опустошены", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. tot35 20.04.2023 11:13 # tot35
    Амауыз екен мынау)))

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  2. tursa 20.04.2023 10:58 # tursa
    как бы смешно не звучало, а мю по итогу может выйграть три трофея, а арсенал ноль

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  3. division 20.04.2023 10:45 # division
    Прав абсолютно. Стоит ещё отметить, что гг спецом слили все турниры где участвовали в лучших традициях лузерки

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  4. scholes18 20.04.2023 10:31 # scholes18
    нормально Рио жопы всяким лохам подрывает.

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  5. sausage 20.04.2023 10:20 # sausage
    Какой-то горелый нигер, на пенсов местных похож с такими высказываниями.

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  6. takernotagiver 20.04.2023 10:19 # takernotagiver
    Кубок запасных, который они выиграли основным составом. И то, лишь потому что Сити слил этот кубок, как ненужный в этом сезоне. Фердинанд - лох)

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