Фердинанд назвал условие, при котором этот сезон будет для МЮ лучше, чем для "Арсенала"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что для "красных дьяволов" это будет более успешный сезон, чем для "Арсенала", если они удержатся на третьем месте, а "канониры" не возьмут титул Премьер-Лиги.
Преимущество "Арсенала" в Премьер-Лиге над преследующим "Сити" сократилось до четырех очков после того, как "канониры" сыграли вничью с "Вест Хэмом" и "Ливерпулем". При этом "горожане" провели на матч меньше.
По мнению Фердинанда, "Арсенал" не сможет назвать этот сезон успешным, если упустит титул, тогда у "Юнайтед", как напоминает Рио, уже завоевал один трофей в этой кампании.
"Если "Арсенал" не выиграет лигу, а "Манчестер Юнайтед" финиширует третьим и только с одним трофеем, то сезон "Манчестер Юнайтед" будет лучше".
"Забудьте фанатов и представьте себя на месте игрока. Если ты финишировал третьим и завоевал трофей, даже если это только Кубок Лиги, а команда над тобой финишировала второй и без трофеев, то чьи игроки будут счастливее?"
"Когда ты так долго находился на вершине, но финишировал вторым, вы не будете отрицать, что все ваши фанаты, все ваши игроки и персонал будут опустошены", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
20.04.2023 10:00
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Последние комментарии:
Амауыз екен мынау)))
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как бы смешно не звучало, а мю по итогу может выйграть три трофея, а арсенал ноль
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Прав абсолютно. Стоит ещё отметить, что гг спецом слили все турниры где участвовали в лучших традициях лузерки
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нормально Рио жопы всяким лохам подрывает.
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Какой-то горелый нигер, на пенсов местных похож с такими высказываниями.
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Кубок запасных, который они выиграли основным составом. И то, лишь потому что Сити слил этот кубок, как ненужный в этом сезоне. Фердинанд - лох)
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