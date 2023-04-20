МЮ планирует продать четырех защитников, включая Магуайра

"Манчестер Юнайтед" планирует продать четырех защитников грядущим летом, включая своего капитана Харри Магуайра.

В этом сезоне Магуайр не является игроком стартового состава, и в концовке кампании главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг делает ставку на Харри от безысходности, поскольку Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан получили травмы.



По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" "предварительно запланировал" продать не только Магуайра, но также Эрика Байи, Алекса Теллеса и Брандона Уильямса.



Байи этот сезон проводит в аренде в "Марселе", который будет обязан выкупить Эрика за 6 миллионов евро (5.3 млн. фунтов), если квалифицируется в Лигу Чемпионов и если 29-летний ивуариец сыграет определенное количество матчей.



Отдельного внимания заслуживает ситуация с правым флангом обороны. Тен Хаг является большим поклонником Джереми Фримпонга из "Байера" и уже ведет переговоры с клубом из Байера.



При этом Тен Хаг не спешит расставаться с Аароном Ван-Биссакой, который значительно прибавил во второй половине сезона, особенно с учетом того, что Диогу Далот до сих пор не продлил свой истекающий в следующем году контракт.