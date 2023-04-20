Давид Райя польщен интересом больших клубов

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя признался, что польщен интересом больших клубов к своей персоне.

Отклонив уже два предложения о продлении своего истекающего в следующем году контракта, Райя не оставляет "Брентфорду" иного выбора, кроме как продать Давида в ближайшее трансферное окно.



Райю сватают в "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", и именно за такого рода большие клубы хочет выступать 27-летний испанец.



"Конечно, всегда приятно слышать, что клубы охотятся за тобой и спрашивают насчет тебя. Это крупнейшие клубы в мире, и каждый игрок хочет играть за такие клубы".



"У меня остается год по контракту, и я не знаю, что случится летом. Как я уже говорил раньше, я отклонил два предложения о новом контракте, потому что это не те предложения, на которые я рассчитываю".



"Я хочу подстегивать себя до высочайшего уровня — уровня Лиги Чемпионов, Лиги Европы, а также я хочу завоевать эти трофеи. Я хочу получить этот опыт, и я нахожусь на правильной для этого стадии своей карьеры", — цитирует Райю Evening Standard.