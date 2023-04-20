Давид Райя польщен интересом больших клубов

Давид Райя Голкипер "Брентфорда" Давид Райя признался, что польщен интересом больших клубов к своей персоне.

Отклонив уже два предложения о продлении своего истекающего в следующем году контракта, Райя не оставляет "Брентфорду" иного выбора, кроме как продать Давида в ближайшее трансферное окно.

Райю сватают в "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", и именно за такого рода большие клубы хочет выступать 27-летний испанец.

"Конечно, всегда приятно слышать, что клубы охотятся за тобой и спрашивают насчет тебя. Это крупнейшие клубы в мире, и каждый игрок хочет играть за такие клубы".

"У меня остается год по контракту, и я не знаю, что случится летом. Как я уже говорил раньше, я отклонил два предложения о новом контракте, потому что это не те предложения, на которые я рассчитываю".

"Я хочу подстегивать себя до высочайшего уровня — уровня Лиги Чемпионов, Лиги Европы, а также я хочу завоевать эти трофеи. Я хочу получить этот опыт, и я нахожусь на правильной для этого стадии своей карьеры", — цитирует Райю Evening Standard.


Метки Брентфорд, Райя

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2023 08:00

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