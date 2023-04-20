Венгер раскритиковал владельцев "Челси" за посещение раздевалки

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал владельцев "Челси" за регулярное посещение раздевалки команды.

После домашнего поражения 0:2 от "Реала" во вторник вечером владельцы "Челси" Тодд Белли и Бехдад Эгбали отправились в раздевалку на разговор с игроками.



Как недавно признался голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, подобное происходит после каждого матча, и для Венгера такое вмешательство в работу тренера совершенно недопустимо.



"Нет, я бы не позволил подобное. Для меня это всегда было ясно".



"Я всегда прописывал это в своем контракте. Я хочу дать совет молодым тренерам: при составлении контракта определите, что важно для вас, и четко пропишите в контракте, что никто не может купить игрока без вашего согласия, никто не может вмешиваться в выбор состава, и только вы будете отвечать за управление командой".



"Я не верю в такого рода вещи, потому что это мне платят, чтобы мотивировать команду, руководить командой, и я не хочу, чтобы кто-нибудь другой делал мою работу".



"Часто бывает, что президент заходит в раздевалку, и его разговор совершенно не назовешь хорошим. Но команда побеждает, потому что это хорошая команда, а президент затем думает, что это благодаря его разговору".



"Это не всегда является следствием их разговоров. Чаще всего это следствие мастерства команды", — сообщил Венгер beIN Sports.