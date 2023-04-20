Гвардиола: "Мы без сил"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается за физическое состояние своей команды на концовку сезона.

Одолев "Баварию" по сумме двух матчей со счетом 4:1, "Сити" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Также "горожане" продолжают преследовать "Арсенал" в Премьер-Лиге.



Но и это еще не все, потому что "Сити" продолжает выступать в Кубке Англии, и Гвардиола всерьез переживает, хватит ли его команде сил.



"Мы без сил. Я не знаю, как мы восстановимся, чтобы сыграть против "Шеффилд Юнайтед" (в полуфинале Кубка Англии). Это тяжелая ситуация в преддверии субботнего матча".



"Мы в полуфинале Лиги Чемпионов третий год подряд".



"Нам было сложно в первом тайме. Упамекано ломал все линии на нашем левом фланге, и у нас были проблемы с Команом. До промаха с пенальти нам везло — соперник имел один-два момента, и случиться могло всякое, но очень мы хорошо оборонялись".



"Эрлинг очень, очень хорошо завершил свой момент. Он так молод. Наш опыт в этом соревновании очень нас подстегивает, и игроки хотят добиться успеха. Во втором тайме мы были гораздо, гораздо лучше — с первой минуты", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.