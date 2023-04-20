"Сити" сыграл с "Баварией" вничью и вышел в 1/2 финала Лиги Чемпионов
Сыграв с "Баварией" вничью в Мюнхене 1:1, но одержав победу по сумме двух матчей 4:1, "Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.
"Горожане" вышли на этот матч тем же стартовым составом, что одержал победу 3:0 на "Этихад" на прошлой неделе.
"Бавария" активно начала матч при ошеломительной поддержке "Альянц Арене", сразу принявшись диктовать игру.
Первый серьезный момент хозяева создали на 17-й минуте, когда Лерой Сане оказался чуть быстрее Джона Стоунса, ворвавшись в штрафную левее центра и пробив, однако мяч прошел рядом со штангой.
"Сити" сразу же ответил выходом один на один Эрлинга Холанда, которого Дайо Упампекано остановил фолом последней надежды. Защитник "Баварии" получил красную карточку, которая, правда, затем была отменена из-за вмешательства системы VAR — офсайд.
На 21-й минуте Сане вновь приблизился ко взятию ворот своей бывшей команды, однако голкипер гостей Эдерсон отразил удар Лероя со штрафного.
"Сити" достойно выдержал стартовый натиск соперника, чуть перевел дух и стал посмелее ходить вперед. На 35-й минуте голкипер "Баварии" Янн Зоммер совершил хороший сейв после удара Илкая Гюндогана с линии штрафной, однако по пути мяч срикошетил от руки Упамекано. Был назначен пенальти, но Холанд пробил над перекладиной.
То ли промах Холанда, то ли приближение перерыва, но хозяева активизировались в концовке первого тайма. Эдерсону и его защитникам вновь пришлось тяжело, однако нули остались на табло.
Во втором тайме "Бавария" продолжила давить, но "горожане" огрызнулись раз — Холанд не смог пробить Зоммера. И огрызнулись два — Эрлинг ушел от Упамекано, который поскользнулся на ровном месте, и расстрелял ворота — 0:1.
Хозяева заметно приуныли после пропущенного гола, но затем, приняв реальность, все же решили поиграть в свое удовольствие. На 75-й минуте Матис Тель поразил ворота Эдерсона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
На 83-й минуте "Бавария" была вознаграждена за свои старания, потому что Йозуа Киммих реализовал пенальти за попадание мяча в руку Мануэля Аканджи — 1:1. На этом все и закончилось.
"Сити" хладнокровно и прагматично выдерживал давление "Баварии" при бушующих трибунах, и даже осечка Холанда с 11-метровой отметки не поколебала "горожан", которые теперь сразятся с "Реалом" в полуфинале.
"Бавария" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:4
Голы: Киммих 83 (пен) — Холанд 57.
"Бавария": Зоммер, Канселу (Дэвис 63), Де Лигт, Упамекано, Павар (Станишич 77), Горетцка, Киммих, Коман, Мусиала (Мюллер 72), Сане (Мане 64), Шупо-Мотинг (Тель 71).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке (Лапорт 67), Диаш, Аканджи, Родри, Стоунс, Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне (Уолкер 88), Силва, Холанд (Альварес 84).
Предупреждения: Канселу, Павар, Упамекано, Киммих — Гюндоган, Эдерсон, Аке, Лапорт.
20.04.2023 00:00
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Последние комментарии:
братишки, а это че не нагельсман в прошлом сезоне бездарно слили вильяреалу ухехехехех в 1/4? НЕ?
(ответить)
17.03.2023 18:04 # удалить
mc-od
Как ни странно, хороший жребий! Проходим Баварку - ЛЧ наш! Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! (c) #ЛЧнаш
Источник: http://fapl.ru/posts/99224/?c=1
Все идет как я и предсказывал. Впрочем, ничего нового..)
(ответить)
На сегодня всё
Король v-098 пошел спать
Всем споки ноки
(ответить)
комменд дня :
19.04.2023 23:39 #
jirrort
Единственный шанс Бэвэрии на оставшиеся 15 минут,это представить что они играют против арсегноля
Источник: http://fapl.ru/posts/99873/?c=1#c7764530
(ответить)
Поменять Нагельсманна на физручеллу Тухеляна))
(ответить)
Карим >>> Эдерсон
Милитао >> Эрлинг
Папа >>>> Пеп
(ответить)
Представляю как сейчас угорает Нагельсманн)))
(ответить)
Сити сейчас сильнее остальных, Реал обосрется
Баварцев уничтожили, такого с немцами давно не было
(ответить)
В 2014 решили судьбу титула,обоссав зеропук
В 2015 выиграли сами
В 2016 решили судьбу титула, обоссав петунхэм
В 2017 выиграли сами
В 2020 решили судьбу титула,обоссав срити
2023 Гейсенал, готовься
(ответить)
Реал - КОРОЛИ V098 - KING
(ответить)
15 - го Ушастого в Мадрид!
У Пепа уже ноги дрожат, как все пенсы , при виде КОРОЛЯ v-098
(ответить)
обновил профайл немного...
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Ля, зачем эти мужики на Матч в джинсах пришли. Такая убогость стиля.
(ответить)
Последние 3 поста Упомекано в инсте :
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Арююююююю
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выше шлюша насасывает анонирам. Мерзость еще та.
(ответить)
Шейхи убили конкуренцию. Убили футбол
Но в ЛЧ по привычке отступят скорее всего
(ответить)
КОРОЛИ!!! Победители ЛЧ!!! КОНУНГ ЭРЛИНГ оформит рекорд по голам в АПЛ, возьмет ЛЧ, Кубок Англий и должен забирать ЗМ!!! Но е6учий футбол франс отдаст его Мэсси
(ответить)
Такой Ман Сити наваляет Реалу.
(ответить)
03.04.2023 21:56 # удалить
takernotagiver
Тухель проебет Сити, уверен на 100%
(ответить)
03.04.2023 22:11 #
narcot
Жаль, конечно, что тебя природа мозгами обделила, иначе ты б такую дичь не высрал)
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сити пожалуй против реала фаворит. Ответка дома. Да и реал не выглядит грозной силой, хотя это впринципе уже дефолт, а потом чудным образом они поднимают кубок лч над головой)
хотя с другой стороны этот реал стал сильнее, чем прошлогодний, защитка покрепче, и центр интереснее с вальверде, чем с каземиро.
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