"Сити" сыграл с "Баварией" вничью и вышел в 1/2 финала Лиги Чемпионов

Сыграв с "Баварией" вничью в Мюнхене 1:1, но одержав победу по сумме двух матчей 4:1, "Манчестер Сити" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Горожане" вышли на этот матч тем же стартовым составом, что одержал победу 3:0 на "Этихад" на прошлой неделе.



"Бавария" активно начала матч при ошеломительной поддержке "Альянц Арене", сразу принявшись диктовать игру.



Первый серьезный момент хозяева создали на 17-й минуте, когда Лерой Сане оказался чуть быстрее Джона Стоунса, ворвавшись в штрафную левее центра и пробив, однако мяч прошел рядом со штангой.



"Сити" сразу же ответил выходом один на один Эрлинга Холанда, которого Дайо Упампекано остановил фолом последней надежды. Защитник "Баварии" получил красную карточку, которая, правда, затем была отменена из-за вмешательства системы VAR — офсайд.



На 21-й минуте Сане вновь приблизился ко взятию ворот своей бывшей команды, однако голкипер гостей Эдерсон отразил удар Лероя со штрафного.



"Сити" достойно выдержал стартовый натиск соперника, чуть перевел дух и стал посмелее ходить вперед. На 35-й минуте голкипер "Баварии" Янн Зоммер совершил хороший сейв после удара Илкая Гюндогана с линии штрафной, однако по пути мяч срикошетил от руки Упамекано. Был назначен пенальти, но Холанд пробил над перекладиной.



То ли промах Холанда, то ли приближение перерыва, но хозяева активизировались в концовке первого тайма. Эдерсону и его защитникам вновь пришлось тяжело, однако нули остались на табло.



Во втором тайме "Бавария" продолжила давить, но "горожане" огрызнулись раз — Холанд не смог пробить Зоммера. И огрызнулись два — Эрлинг ушел от Упамекано, который поскользнулся на ровном месте, и расстрелял ворота — 0:1.



Хозяева заметно приуныли после пропущенного гола, но затем, приняв реальность, все же решили поиграть в свое удовольствие. На 75-й минуте Матис Тель поразил ворота Эдерсона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



На 83-й минуте "Бавария" была вознаграждена за свои старания, потому что Йозуа Киммих реализовал пенальти за попадание мяча в руку Мануэля Аканджи — 1:1. На этом все и закончилось.



"Сити" хладнокровно и прагматично выдерживал давление "Баварии" при бушующих трибунах, и даже осечка Холанда с 11-метровой отметки не поколебала "горожан", которые теперь сразятся с "Реалом" в полуфинале.



"Бавария" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:0) по сумме двух матчей — 1:4



Голы: Киммих 83 (пен) — Холанд 57.



"Бавария": Зоммер, Канселу (Дэвис 63), Де Лигт, Упамекано, Павар (Станишич 77), Горетцка, Киммих, Коман, Мусиала (Мюллер 72), Сане (Мане 64), Шупо-Мотинг (Тель 71).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке (Лапорт 67), Диаш, Аканджи, Родри, Стоунс, Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне (Уолкер 88), Силва, Холанд (Альварес 84).



Предупреждения: Канселу, Павар, Упамекано, Киммих — Гюндоган, Эдерсон, Аке, Лапорт.