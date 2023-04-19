Лэмпард: "Не позволю никому соскочить с крючка"
Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не допустит того, чтобы его команда бросила играть в концовке сезона.
Не сумев преодолеть "Реал" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, "Челси" фактически предопределил этот сезон, потому что в Премьер-Лиге "синие" занимают только 11-е место.
В своей временной роли Лэмпарду остается провести лишь семь матчей, и Фрэнк намерен уйти из клуба высоко поднятой головой, поэтому готов быть беспощадным с игроками.
"В каждом матче, который ты играешь, ты должен выкладываться без остатка".
"Я здесь только две недели, поэтому я голоден".
"Я не позволю никому соскочить с крючка и бросить играть в концовке этого сезона. Должно быть наоборот", — сообщил Лэмпард BT Sport.
19.04.2023 23:00
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