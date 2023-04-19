Нагельсманн — фаворит на работу с "Челси"

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн является фаворитом на роль следующего главного тренера "Челси".

The Guardian подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что "Челси" начал сокращать свой шорт-лист на вакантную должность, отодвинув подальше кандидатуры Луиса Энрике и Рубена Аморима.

В то же время Нагельсманн произвел положительное впечатление на директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли, а также обладает поддержкой совладельца клуба Бехдада Эгбали.

В данный момент Нагельсманн имеет наивысшие шансы получить эту работу, но "Челси" по-прежнему открыт к другим вариантам, включая бывшего наставника ПСЖ и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Авторитетное издание даже утверждает, что "Челси" контактировал с Почеттино еще до назначения Грэма Поттера в сентябре.


Метки Нагельсманн, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2023 22:00

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