Нагельсманн — фаворит на работу с "Челси"
Юлиан Нагельсманн является фаворитом на роль следующего главного тренера "Челси".
The Guardian подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что "Челси" начал сокращать свой шорт-лист на вакантную должность, отодвинув подальше кандидатуры Луиса Энрике и Рубена Аморима.
В то же время Нагельсманн произвел положительное впечатление на директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли, а также обладает поддержкой совладельца клуба Бехдада Эгбали.
В данный момент Нагельсманн имеет наивысшие шансы получить эту работу, но "Челси" по-прежнему открыт к другим вариантам, включая бывшего наставника ПСЖ и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Авторитетное издание даже утверждает, что "Челси" контактировал с Почеттино еще до назначения Грэма Поттера в сентябре.
19.04.2023 22:00
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