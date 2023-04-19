Бенитес: "Очень скоро "Ливерпуль" снова будет побеждать"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес выразил свою поддержку клубу с "Энфилда".

Попадание в топ-4 Премьер-Лиги является пределом мечтаний "Ливерпуля" в остатке этого сезона. "Красные" выступают значительно хуже, нежели в предыдущие годы при Юргене Клоппе, однако Бенитес уверен, что этот спад не продлится долго.



"Сложно поддерживать очень высокий уровень на протяжении долгого времени, и еще сложнее — в Англии, особенно когда ты конкурируешь с "Манчестер Сити" Гвардиолы".



"В других странах есть один-два конкурента, а в Премьер-Лиге ты можешь проиграть каждому, и это влияет на тебя в других соревнованиях. Но я уверен, что очень скоро "Ливерпуль" снова будет побеждать", — сообщил Бенитес The Telegraph.