"Тоттенхэм" и "Брайтон" оштрафованы на 100,000 фунтов каждый
"Тоттенхэм" и "Брайтон" были оштрафованы FA на 100,000 фунтов каждый за стычку в недавнем матче Премьер-Лиги.
8 апреля "Тоттенхэм" одержал победу 2:1 над "Брайтоном" в насыщенном событиями матче, который был отмечен двумя отмененными голами "чаек" и неназначенным пенальти в ворота "шпор", за что судейский корпус позже принес извинения.
Помимо этого, наставники обеих команд, Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби, получили по красной карточке, причем итальянские специалисты принялись выяснять отношения еще до стартового свистка.
Перед удалением Стеллини и Де Дзерби возникла стычка между двумя скамейками, и как раз это возмутило Ассоциацию. Оба клубу свою вину признали и были наказаны солидными штрафами.
19.04.2023 20:00
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