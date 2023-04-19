"Тоттенхэм" и "Брайтон" оштрафованы на 100,000 фунтов каждый

"Тоттенхэм" и "Брайтон" были оштрафованы FA на 100,000 фунтов каждый за стычку в недавнем матче Премьер-Лиги.

8 апреля "Тоттенхэм" одержал победу 2:1 над "Брайтоном" в насыщенном событиями матче, который был отмечен двумя отмененными голами "чаек" и неназначенным пенальти в ворота "шпор", за что судейский корпус позже принес извинения.



Помимо этого, наставники обеих команд, Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби, получили по красной карточке, причем итальянские специалисты принялись выяснять отношения еще до стартового свистка.



Перед удалением Стеллини и Де Дзерби возникла стычка между двумя скамейками, и как раз это возмутило Ассоциацию. Оба клубу свою вину признали и были наказаны солидными штрафами.