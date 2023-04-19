Зарплаты игроков "Челси" снизятся на 30% без Лиги Чемпионов
Непопадание в Лигу Чемпионов обернется снижением зарплат игроков "Челси", хотя и не всех, на 30 процентов.
Проиграв "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 0:4, "Челси" попрощался с Лигой Чемпионов минимум до сезона 2024/25 — в Премьер-Лиге "синие" занимают только 11-е место и пробиться в элитный европейский турнир через внутренний чемпионат для них не представляется возможным.
Как сообщает The Telegraph, особенность контрактов многих игроков "Челси" такова, что без Лиги Чемпионов их зарплаты значительно снизятся — снижение может достигать 30 процентов.
Снижения зарплат избегут лишь те игроки, чьи контракты были заключены при предыдущем владельце Романе Абрамовиче. В их число входят Кепа Аррисабалага, Кай Хаверц, Матео Ковачич, Хаким Зийеш, Кристиан Пулишич и обсуждающий новую сделку с клубом Нголо Канте.
19.04.2023 19:00
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