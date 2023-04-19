Зарплаты игроков "Челси" снизятся на 30% без Лиги Чемпионов

Весле Фофана Непопадание в Лигу Чемпионов обернется снижением зарплат игроков "Челси", хотя и не всех, на 30 процентов.

Проиграв "Реалу" по сумме двух матчей со счетом 0:4, "Челси" попрощался с Лигой Чемпионов минимум до сезона 2024/25 — в Премьер-Лиге "синие" занимают только 11-е место и пробиться в элитный европейский турнир через внутренний чемпионат для них не представляется возможным.

Как сообщает The Telegraph, особенность контрактов многих игроков "Челси" такова, что без Лиги Чемпионов их зарплаты значительно снизятся — снижение может достигать 30 процентов.

Снижения зарплат избегут лишь те игроки, чьи контракты были заключены при предыдущем владельце Романе Абрамовиче. В их число входят Кепа Аррисабалага, Кай Хаверц, Матео Ковачич, Хаким Зийеш, Кристиан Пулишич и обсуждающий новую сделку с клубом Нголо Канте.


Метки Лига Чемпионов, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 19.04.2023 19:33 # gameboy
    Мудрик с ЗП в 60к в неделю и налогами в 50% ахахахахах

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  2. selta 19.04.2023 19:22 # selta
    Бизнесс карси

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