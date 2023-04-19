Тухель: "Нам нужно чудо"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель признал, что его команде потребуется чудо, чтобы отыграться против "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

На прошлой неделе "Бавария" разгромно уступила на "Этихад" со счетом 3:0, однако Тухель не собирается сдаваться раньше времени.



Томас осознает сложность задачи, но одновременно призывает "Баварию" не мечтать, но верить в себя.



"Нам нужно чудо".



"Я не знаю, насколько уместно говорить о 4:0 или 5:1 — ты должен быть реалистом, но мы верим в себя. Это ответный матч. Если нам удастся хорошо сыграть первый тайм, во втором может что-нибудь случиться. Всякое возможно".



"Это огромное испытание, и поэтому нам нужно верить в себя, но мы не хотим быть мечтателями. Для меня мечтание — это всегда близко ко сну, а мы не можем заснуть ни на секунду".



"Нам нужно верить, а это значит своими руками вершить свою судьбу. Нам нужен командный дух, хорошая игра и энергия, чтобы сделать это".



"Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и с нами наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами", — цитирует Тухеля Sky Sports.