"Челси" открыл дверь к назначению Энрике в "Тоттенхэме"

Луис Энрике "Челси" вычеркнул Луиса Энрике из числа фаворитов на роль следующего главного тренера, открыв дверь к назначению испанского специалиста в "Тоттенхэме".

Две недели назад Энрике прилетел в Лондон и произвел сильное впечатление на боссов "Челси" во время собеседования. Луис — наряду с Юлианом Нагельсманном — считался фаворитом на роль постоянного наставника "синих".

В отличие от Нагельсманна, который по-прежнему связан контрактом с уволившей его "Баварией", Энрике находится без работы, что сильно упрощает его назначение.

Однако в результате дальнейших переговоров "Челси" охладел к Луису, и теперь бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании более не рассматривается "синими" в качестве основного или одного из основных вариантов.

По информации The Telegraph, "Челси" сократил свой шорт-лист кандидатов на вакантную роль, также вычеркнув Рубена Амориса из "Спортинга" и сейчас готовится к новому раунду переговоров.

Однако Энрике все еще может осуществить свою мечту и получить работу в Премьер-Лиге, потому что в его услугах заинтересован другой кризисный клуб в лице "Тоттенхэма". "Шпоры" уже установили контракт с Луисом.

Издание отмечает, что изначально президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви был скептически настроен насчет Энрике из-за отсутствия у того опыта работы в Премьер-Лиге, однако "шпоры" получили сильные рекомендации насчет 52-летнего испанца.


Метки Тоттенхэм, тренеры, Челси, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2023 17:00

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  1. felix-the-cat 19.04.2023 17:46 # felix-the-cat
    Дэмпард есть
    Это говно подходит членси

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  2. ar7em 19.04.2023 17:46 # ar7em
    правильно: что не гоже королям лондона, пусть подбирают куры с земли

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  3. narcot 19.04.2023 17:13 # narcot
    ну пусть продлевают сутульси)

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  4. sausage 19.04.2023 17:10 # sausage
    Дебилы,бл

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