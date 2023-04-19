"Челси" открыл дверь к назначению Энрике в "Тоттенхэме"

"Челси" вычеркнул Луиса Энрике из числа фаворитов на роль следующего главного тренера, открыв дверь к назначению испанского специалиста в "Тоттенхэме".

Две недели назад Энрике прилетел в Лондон и произвел сильное впечатление на боссов "Челси" во время собеседования. Луис — наряду с Юлианом Нагельсманном — считался фаворитом на роль постоянного наставника "синих".



В отличие от Нагельсманна, который по-прежнему связан контрактом с уволившей его "Баварией", Энрике находится без работы, что сильно упрощает его назначение.



Однако в результате дальнейших переговоров "Челси" охладел к Луису, и теперь бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании более не рассматривается "синими" в качестве основного или одного из основных вариантов.



По информации The Telegraph, "Челси" сократил свой шорт-лист кандидатов на вакантную роль, также вычеркнув Рубена Амориса из "Спортинга" и сейчас готовится к новому раунду переговоров.



Однако Энрике все еще может осуществить свою мечту и получить работу в Премьер-Лиге, потому что в его услугах заинтересован другой кризисный клуб в лице "Тоттенхэма". "Шпоры" уже установили контракт с Луисом.



Издание отмечает, что изначально президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви был скептически настроен насчет Энрике из-за отсутствия у того опыта работы в Премьер-Лиге, однако "шпоры" получили сильные рекомендации насчет 52-летнего испанца.