"Сити" предложит новый контракт Холанду
"Манчестер Сити" готовится предложить своему нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.
Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 51 миллион фунтов. С тех пор Эрлинг забил 47 голов в 40 матчах.
Ранее пресса уже сообщала, что "Сити" убрал из контракта Холанда пункт о выкупе за 150 млн. фунтов, начиная с лета 2024. The Athletic утверждает, что это произошло автоматически — благодаря тому, что свое пребывание на "Этихад" продлил главный тренер Хосеп Гвардиола.
Оградив таким образом Холанда от интереса других клубов, включая "Реал", теперь "Сити" собирается наградить 22-летнего норвежца за великолепный сезон.
Сам Холанд крайне счастлив в "Сити", поэтому процесс переговоров, как ожидается, будет гладким.
19.04.2023 16:00
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Урвали супер игрока, остается только позавидовать горожанам
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КОРОЛИ!!!
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Валькирия))
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Викингулечка))
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Ух, намотать бы эти волосы на кулак.
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Для пепа волосы заплел шоб как канчиту тянул за волосы и чпекнул под хвост
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Только местные данные могли мечтать что Хааланд уйдёт этим или следующим летом
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