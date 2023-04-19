"Сити" предложит новый контракт Холанду

"Манчестер Сити" готовится предложить своему нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.

Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 51 миллион фунтов. С тех пор Эрлинг забил 47 голов в 40 матчах.



Ранее пресса уже сообщала, что "Сити" убрал из контракта Холанда пункт о выкупе за 150 млн. фунтов, начиная с лета 2024. The Athletic утверждает, что это произошло автоматически — благодаря тому, что свое пребывание на "Этихад" продлил главный тренер Хосеп Гвардиола.



Оградив таким образом Холанда от интереса других клубов, включая "Реал", теперь "Сити" собирается наградить 22-летнего норвежца за великолепный сезон.



Сам Холанд крайне счастлив в "Сити", поэтому процесс переговоров, как ожидается, будет гладким.