"Сити" предложит новый контракт Холанду

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" готовится предложить своему нападающему Эрлингу Холанду новый контракт.

Холанд только прошлым летом присоединился к "Сити", перебравшись из дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 51 миллион фунтов. С тех пор Эрлинг забил 47 голов в 40 матчах.

Ранее пресса уже сообщала, что "Сити" убрал из контракта Холанда пункт о выкупе за 150 млн. фунтов, начиная с лета 2024. The Athletic утверждает, что это произошло автоматически — благодаря тому, что свое пребывание на "Этихад" продлил главный тренер Хосеп Гвардиола.

Оградив таким образом Холанда от интереса других клубов, включая "Реал", теперь "Сити" собирается наградить 22-летнего норвежца за великолепный сезон.

Сам Холанд крайне счастлив в "Сити", поэтому процесс переговоров, как ожидается, будет гладким.


Метки контракты, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. ratamahatta 19.04.2023 16:54 # ratamahatta
    Урвали супер игрока, остается только позавидовать горожанам

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  2. true-manc 19.04.2023 16:40 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. bmw-e34 19.04.2023 16:33 # bmw-e34
    Валькирия))

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  4. bmw-e34 19.04.2023 16:31 # bmw-e34
    Викингулечка))

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  5. brown-ale 19.04.2023 16:26 # brown-ale
    Ух, намотать бы эти волосы на кулак.

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  6. liverpo0ol 19.04.2023 16:10 # liverpo0ol
    Для пепа волосы заплел шоб как канчиту тянул за волосы и чпекнул под хвост

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  7. bes-ter 19.04.2023 16:09 # bes-ter
    Только местные данные могли мечтать что Хааланд уйдёт этим или следующим летом

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