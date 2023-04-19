Рэшфорд вернулся к тренировкам с "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд возобновил тренировки с первой командой "Манчестер Юнайтед".

Напомним, полторы недели назад у 25-летнего Рэшфорда возникли проблемы с пахом против "Эвертона", и вскоре "Юнайтед" объявил, что Маркус пропустит "несколько матчей".



По факту Маркус пропустил только ничью 2:2 с "Севильей" и победу 0:2 над "Ноттингем Форест", однако в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы лучший бомбардир "красных дьяволов" в этом сезоне вернулся к полноценным тренировкам.



Как сообщает The Independent, участие в тренировке "Юнайтед" в среду также приняли Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Марсель Забитцер, пропустившие матч в Ноттингеме, а вот Скотт Мактоминей замечен не был.