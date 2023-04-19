Рэшфорд вернулся к тренировкам с "Юнайтед"
Нападающий Маркус Рэшфорд возобновил тренировки с первой командой "Манчестер Юнайтед".
Напомним, полторы недели назад у 25-летнего Рэшфорда возникли проблемы с пахом против "Эвертона", и вскоре "Юнайтед" объявил, что Маркус пропустит "несколько матчей".
По факту Маркус пропустил только ничью 2:2 с "Севильей" и победу 0:2 над "Ноттингем Форест", однако в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Европы лучший бомбардир "красных дьяволов" в этом сезоне вернулся к полноценным тренировкам.
Как сообщает The Independent, участие в тренировке "Юнайтед" в среду также приняли Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Марсель Забитцер, пропустившие матч в Ноттингеме, а вот Скотт Мактоминей замечен не был.
19.04.2023 15:00
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