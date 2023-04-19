Анонс матча "Бавария" — "Манчестер Сити"

В среду вечером "Манчестер Сити" выйдет на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии", имея преимущество в три гола.

На прошлой неделе "Сити" уверенно переиграл "Баварию" на своем поле со счетом 3:0, однако на своей пресс-конференции главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что соперник отнюдь не потерял надежду и еще даст бой его команде.



"Приятно путешествовать и играть с такого рода соперниками. Приятно оказаться здесь и попытаться установить невероятное достижение, снова добравшись до полуфинала".



"Мы должны сосредоточиться на том, что нам необходимо, чтобы контролировать игру, наказывать их и одержать победу в Мюнхене против одной из самых легендарных команд этого соревнования", — сказал Гвардиола.



Отметим, что Гвардиола тренировал "Баварию" на протяжении трех сезонов до своего перехода в "Сити" в 2016 году.



- "Бавария" проиграла оба последних матча против "Сити" в Лиге Чемпионов, столько же раз уступив в их пяти первых встречах в этом соревновании (3 победы).



- "Сити" — одна из трех команд, выигравших минимум половину своих матчей (от 5+ встреч) против "Баварии" в Лиги Чемпионов. У "горожан" этот показатель составляет 57% (4/7). Также это "Милан" (67% — 4/7) и "Реал" (50% — 10/20).



- "Сити" проиграл только один из 20 последних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (16 побед, 3 ничьи), уступив "РБ Лейпциг" на групповой стадии в прошлом сезоне.



- В плей-офф Лиги Чемпионов "Сити" не проигрывает немецким командам уже девять матчей кряду (8 побед, 1 ничья).



- "Бавария" надеется стать только пятой командой в истории Лиги Чемпионов, которая сумеет выйти победителем из двухматчевого противостояния в плей-офф, проиграв первую встречу с разницей в 3+ гола.



- Трижды проиграв "Челси" Томаса Тухеля в сезоне 2020/21, затем Хосеп Гвардиола одержал три победы подряд против своего немецкого коллеги, не пропустив ни гола.



- "Бавария" лишь дважды проигрывала обе встречи двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов — оба раза "Реалу".



- Гвардиола одержал 99 побед в Лиге Чемпионов как тренер. Рубежа в сто прежде достигали только Карло Анчелотти и сэр Алекс Фергюсон.



- "Сити" имеет лучший показатель точных передач в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (86.4%).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 11 мячей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и находится всего в одном голе от рекорда для игрока Премьер-Лиги. То достижение установил Рууд Ван Нистелрой, отличившись 12 раз за "Манчестер Юнайтед" в соревновании в сезоне 2002/03).



- Со старта прошлого сезона вингер Лерой Сане совершил больше результативных действий в Лиге Чемпионов, чем какой-либо другой игрок "Баварии" (10+7).



В преддверии выезда в Мюнхен к тренировкам с первой команды "Сити" вернулся полузащитник Фил Фоден, окончательно восстановившийся после операции по удалению аппендикса.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

"Бавария" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 0:3

Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз