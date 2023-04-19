Анонс матча "Бавария" — "Манчестер Сити"
В среду вечером "Манчестер Сити" выйдет на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии", имея преимущество в три гола.
На прошлой неделе "Сити" уверенно переиграл "Баварию" на своем поле со счетом 3:0, однако на своей пресс-конференции главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что соперник отнюдь не потерял надежду и еще даст бой его команде.
"Приятно путешествовать и играть с такого рода соперниками. Приятно оказаться здесь и попытаться установить невероятное достижение, снова добравшись до полуфинала".
"Мы должны сосредоточиться на том, что нам необходимо, чтобы контролировать игру, наказывать их и одержать победу в Мюнхене против одной из самых легендарных команд этого соревнования", — сказал Гвардиола.
Отметим, что Гвардиола тренировал "Баварию" на протяжении трех сезонов до своего перехода в "Сити" в 2016 году.
- "Бавария" проиграла оба последних матча против "Сити" в Лиге Чемпионов, столько же раз уступив в их пяти первых встречах в этом соревновании (3 победы).
- "Сити" — одна из трех команд, выигравших минимум половину своих матчей (от 5+ встреч) против "Баварии" в Лиги Чемпионов. У "горожан" этот показатель составляет 57% (4/7). Также это "Милан" (67% — 4/7) и "Реал" (50% — 10/20).
- "Сити" проиграл только один из 20 последних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (16 побед, 3 ничьи), уступив "РБ Лейпциг" на групповой стадии в прошлом сезоне.
- В плей-офф Лиги Чемпионов "Сити" не проигрывает немецким командам уже девять матчей кряду (8 побед, 1 ничья).
- "Бавария" надеется стать только пятой командой в истории Лиги Чемпионов, которая сумеет выйти победителем из двухматчевого противостояния в плей-офф, проиграв первую встречу с разницей в 3+ гола.
- Трижды проиграв "Челси" Томаса Тухеля в сезоне 2020/21, затем Хосеп Гвардиола одержал три победы подряд против своего немецкого коллеги, не пропустив ни гола.
- "Бавария" лишь дважды проигрывала обе встречи двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Чемпионов — оба раза "Реалу".
- Гвардиола одержал 99 побед в Лиге Чемпионов как тренер. Рубежа в сто прежде достигали только Карло Анчелотти и сэр Алекс Фергюсон.
- "Сити" имеет лучший показатель точных передач в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (86.4%).
- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 11 мячей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов и находится всего в одном голе от рекорда для игрока Премьер-Лиги. То достижение установил Рууд Ван Нистелрой, отличившись 12 раз за "Манчестер Юнайтед" в соревновании в сезоне 2002/03).
- Со старта прошлого сезона вингер Лерой Сане совершил больше результативных действий в Лиге Чемпионов, чем какой-либо другой игрок "Баварии" (10+7).
В преддверии выезда в Мюнхен к тренировкам с первой команды "Сити" вернулся полузащитник Фил Фоден, окончательно восстановившийся после операции по удалению аппендикса.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
"Бавария" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия). Первый матч — 0:3
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
19.04.2023 14:00
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Последние комментарии:
https://www.youtube.com/watch?v=leOxmt8IT0M
братишки, смотрите чо нашел...случайно попало в рекомендации
(ответить)
Будет нечто(что изначально трудно охарактеризовать), когда Реал Мадрид выбьет из главного турнира подряд три английские топ-команды))
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=q4rcnFyAyK4&;t=16s
смотрите на что наткнулся, чисто случайно, братишки.
(ответить)
не, все ерунда
как можно 15 лет смотреть футбол, да так что прям и другие чемпы
но все равно не разбираться в футболе
(ответить)
Малыш такер либо со школы еще не пришел, либо до сих пор отходняк от того, что пикча с прогнозами на лч это факе и его асеноль опять о6оссан)
(ответить)
петушастер сделал прогноз что 3 кубка заберут итальянцы - значит в итоге будет 0
(ответить)
я орну, если все 3 еврокубка итальянцы заберут....
конференцию фиорентина, там только вх может составить конкуренцию
лигу европы вестимо рома или юве, там только мю
а лч вестимо милан или интер, и опять таки токо англы конкурентны )
чо за сезон...италия бляяяя чо ты творишь)
(ответить)
Американские оружейники не могут производить больше ракет GMLRS и установок HIMARS для Украины и для пополнения запасов в США из-за проблем с цепочками поставок, пишет The Wall Street Journal
Кто бы мог подумать бумеранг вернулся обратно...
(ответить)
Нормально каклы тут горят...
(ответить)
братишки, я не боэлян, но бизнес план на лето уже составил.
Чек:
ХУйлоба - 20 лямов, продано. Леви Колвил возврат из аренды - бесплатно.
Кулибали - 20 лям.
Менди - 15 лямов, давай пока.
Лофтус-кек - 20 лямов, продано. Райс(Кайседо) 70 лямов, ю а велком.
Пулисик - 30 лямов, давай пока.
Зиех - 20 лямов, давай пока.
Обезьянг - 5 лямов, давай пока.
Маунт или Галлахер - 50 лямов, давай пока. Но честно говоря как бы галлахер не импонировал своей работоспособность, как игрок основы он тупо не тянет, скил не топового игрока. Хотя пахарь он знатный...ну х3 для банки мож оставят, но нужно ли это ему.
Фелиша не выкупаем....в итоге каких-то 150 лямов наскреб камон красиво.
Считайте Витя осимхен + Кайседо на эти бабки покупаются.
Ну и Нкунку...хотя бля сюка а кто будет креативить моменты создавать....СУКА ВСЕ СЛОЖНО
ИМПЕРАТОРСИ РАЗРУЛИТ, КАМОН КрАСИВО.
Там еще можно хадсона обои, маланга сарра и прочих калек, раскиданных по арендам продать. КАРОЧ ВСЕ БУДЕТ КАМОН КРАСИВО, ВОТ СОСТАВ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН.
Майк Меньян
Джеймс Фофана (Силва) Бадиашиль Чилвел(куку)
Енцо Кайседо Канте
Нкунку Осимхен Мудрик
КОМОООООООООНЕ ебать лузеркуйню
(ответить)
моргеннштерн и осетр уже в наглую губанятся в обществе, что за ублюдки
(ответить)
просвещение по-раисянски))
Минпросвещения сообщило (https://www.rbc.ru/rbcfreenews/643f4e909a794774526b3fcc), что учебники с разделом о военной операции поступят в школы 1 сентября
(ответить)
Братишки, у меня есть чоткое ощущение, чо следующий сезон наш.
Понимайте как хотите, это просто внутреннее ощущение.
Боэлян и руководство сделают выводы и работу над ошибками, и императоры несомненно будут на троне. Это уже почти факт
(ответить)
Narcot, где новости про 30 апреля? Будет наступление каклов? Там вон уже Китай санкции против США вводит, а вы всё истребители F-35 ждёте.
(ответить)
19.04.2023 13:56 # удалить
tyhonovecky
Уахахахахахахахахахахахахахахаха
Роскомнадзор принял решение о блокировании Point.md на всей территории России по решению Генпрокуратуры РФ.
Решение связано с отказом редакции Point.md заблокировать информацию о военной агрессии России по отношению к Украине.
Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций внесла сайт Point.md в "Единый реестр доменных имен", содержащий информацию, распространение которой в России запрещено.
Этот Поинт был е6ать пропидорашкинским, но свинопидары и его закрыли, оруу сукаааааааааааааааааааааааааааааахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
Источник: http://fapl.ru/posts/99864/?c=1#c7764043
(ответить)
4 тренера + я > ты.
Источник: http://fapl.ru/posts/99873/?c=1#c7764051
ПХАХАХАХАХАХАХАХ. Чсв этого овоща ))
(ответить)
Ждём «экспертный» предикт пидорастерки, что Бавария обязательно камбэкнет и пройдёт дальше, ведь полуфинал Членси-Тухель уготовлен небесами.
(ответить)
19.04.2023 14:09 #
kellborn
Блять, ты мне тут сам приводил слова какого то ебанутого типа Нагучева, который доказывал, что Хуверц топ, но просто с тренерами не везет. Это уже 4-й тренер, с которым этому хуиле не везет, если что. И теперь выясняется, что то что он хуево играет с каждым тренером, доказывает, что он топ.
И в какой ЛЧ он топ? Он 1 гол в финале забил и теперь ты от него течешь не переставая уже 5 лет.
Источник: http://fapl.ru/posts/99864/?c=1#c7764024
братишка, это доказывает что хаверц играет у каждого из этих тренеров, а тренер сам себе не враг...один возможно, 4-е сразу? нет.
А значит хаверц лучший выбор на позицию ЦФ прямощас в Челси, что я тебе и доказываю.
4 тренера + я > ты.
понимаешь?
ЗЫ он играет в лч топов, там у него и голов побольше, и вцелом игра на поле топовая, больше пространства, он там как рыбка в воде...туда сюда прокинул, отдал, принял, забил...кароч ебет
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
братишки, не хочу никого обидеть.
но разве уже интересно смотреть ЛЧ, если там нету ИМПЕРАТОРСИ?
(ответить)
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