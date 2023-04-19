Оуэн советует "Челси" сократить свой состав

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн призвал "Челси" сократить свой состав.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил на укрепление состава около 600 миллионов фунтов, и временному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду приходится работать с тремя десятками игроков.



По мнению Оуэна, это чересчур большое количество, и "Челси" нужно отреагировать на неудачный сезон избавлением от балласта.



"Они обладают рядом отличных игроков. Это невероятно талантливая команда. Думаю, у них есть фундамент для всего".



"Но они почти поступили обратно тому, как нужно было. Они просто взяли и купили каждого, и теперь у них есть большая проблема".



"Думаю, прежде всего им нужно сократить свой состав. Это истощает тренера. Я уверен насчет этого. Я спрашивал Фрэнка Лэмпарда насчет этого до матча".



"Когда ты приезжаешь на тренировочную базу, тебе приходится работать более чем 30 игроками. Можно быть уверенным, что некоторые игроки стучатся в твою дверь. Это истощает".



"Это невероятно, как дорого им будет стоить эта ошибка, потому что теперь им нужно избавиться от этих игроков. Некоторые игроки не захотят уходить, и им придется заплатить, чтобы они ушли. Это по-настоящему дорогая ошибка", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.