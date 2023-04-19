Маттеус считает, что Кейн "слишком стар и слишком дорог" для "Баварии"
Легенда "Баварии" Лотар Маттеус назвал нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна "слишком старым и слишком дорогим" для своего бывшего клуба.
После окончания этого сезона у Кейна остается только 12 месяцев по контракту, и перед президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви встанет дилемма, если Харри откажется от новой сделки.
"Бавария" выглядит одним из немногих клубов, способных удовлетворить аппетиты Леви, однако Маттеус напоминает, что у Кейна, помимо цены, есть еще один жирный минус — грядущим летом капитану сборной Англии исполнится 30.
"Я предвкушаю приход нового нападающего. Каждый говорит о Викторе Осимхене из-за его сенсационной игры за "Наполи". Никогда не знаешь, сможет ли он делать то же самое в Мюнхене, но я думаю, он бы хорошо подошел".
"Рандалю Коло-Муани, возможно, нужно чуть больше пространства, нежели обычно есть у нападающего "Баварии", но он тоже хорош в штрафной, и это может сработать для Мюнхена".
"Харри Кейн был бы слишком старым и слишком дорогим, на мой взгляд", — сообщил Маттеус Sky Sport Germany.
19.04.2023 10:00
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