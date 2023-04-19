Гвардиола: "Бавария" верит, что может отыграться"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Бавария" верит в свои шансы совершить камбэк против его команды.

На ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Сити" в среду вечером "Бавария" выйдет с дефицитом в три гола, однако Гвардиола отнюдь не ожидает встретить сломленного соперника.



"Я работал здесь, и я знаю характер этого клуба — он отражается во всем, это под их кожей. Они верят, что могут сделать это, и я знаю об этом".



"Когда ты трудишься в такого рода клубах, то пытаешься создать это ощущение, что для тебя нет ничего невозможного. У них это есть в истории, а мы это продолжаем создавать".



"Несомненно, нам придется обороняться. Во время матча в Манчестере они были лучше отрезками, и нам приходилось обороняться. И завтра мы будем обороняться. Но это шанс для нас. Если мы сыграем матч, думая об истории, то ничего не выйдет. Лучше всего будет постараться выиграть матч", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.