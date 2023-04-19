Мойес, вероятно, покинет "Вест Хэм"

Дэвид Мойес, вероятно, покинет должность главного тренера "Вест Хэма" грядущим летом, как бы ни завершился этот сезон.

Прошлым летом "Вест Хэм" совершил ряд крупных приобретений, включая нападающего Джанлуку Скамакку, однако в этом сезоне "молотобойцы" оказались вовлечены в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



В данный момент "Вест Хэм" находится в четырех очках над зоной вылета и вдобавок имеет матч в запасе, но даже если "молотобойцы" избегут выбывания в Чемпионшип, это едва ли спасет Мойеса.



По информации Daily Mail, боссы лондонского клуба уже начали процесс определения замены для Мойеса, присматриваясь к Грэму Поттеру, Брендану Роджерсу, Уиллу Стиллу и Пауло Фонсеке.